We wrześniu na antenę wrócił program "Ślub od pierwszego wejrzenia". Widzowie poznali trzy pary - Joannę i Kamila, Agnieszkę i Damiana oraz Agatę i Piotra. W najnowszym odcinku programu sporo się działo. Ekspertka Julia Dębska komentowała zachowanie Damiana, który był wyrozumiały, gdy Agnieszka musiała załatwiać sprawy zawodowe. - To, że Damian tak mocno dostosowuje się do Agnieszki, wynika z tego, że on na tym etapie bardzo się stara i chce zrobić wszystko, aby ta relacja wyszła - mówiła. U Joanny i Kamila nie było kolorowo.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Joanna krytykowała Kamila. "Emocje jak na rybach"

W najnowszym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Joanna i Kamil podróżowali pociągiem. Uczestniczka podzieliła się refleksją na temat relacji z mężem. - Każdy się stara, a to wycieńcza - komentowała. Później przyszedł czas na odwiedziny domu uczestniczki. Niestety atmosfera między małżonkami nie była najlepsza. Czuć było dystans, którego nie ma m.in. w parze Agnieszki i Damiana. Co jakiś czas padały gorzkie słowa z ust Joanny. Stwierdziła, że nudzi się z mężem. - Ja po prostu czasem się nudzę i myślę sobie: emocje jak na rybach. Nie wiem w sumie, czy Kamil może nie ma na mnie jakiegoś pomysłu - mówiła. Dodała także, że to mężczyzna powinien "rozkochać w sobie żonę".

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Zachowanie Joanny zdenerwowało widzów. Burza w komentarzach

Słowa Joanny o Kamilu oraz jej zachowanie bardzo nie spodobały się widzom "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Swoje niezadowolenie wyrazili w komentarzach w mediach społecznościowych. "Z jej strony tylko wymagania, ale nic nie daje od siebie. Czy ona serio tego nie widzi, czy nie rozumie, że związek tworzą dwie osoby i dwie powinny się starać", "Typowa osoba ściągająca drugą osobę w dół.... No i oczywiście odwracająca kota ogonem. Kamil spoko gość, pozytywnie go odbieram, ale źle trafił, dlatego gaśnie", "Dziewczyno, zostań już lepiej sama", "Co za kobieta. 30 parę lat, a zachowuje się jak przepracowana emerytka" - pisali w mediach społecznościowych.