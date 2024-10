"Gogglebox. Przed telewizorem" to program, który uwielbiają widzowie TTV. W rozrywkowym show uczestnicy zasiadają na kanapach i oglądają znane telewizyjne formaty. Nie brakuje również wymownych scen i komentarzy ze strony bohaterów. Niekiedy nie brakuje hejtu. Uczestnicy zdobyli ogromną popularność, a fani wielokrotnie ocenili ich szczerość. Ostatnio bohaterowie oglądali wywiad Kuby Wojewódzkiego z Marcinem "Różalem" Różalskim. Tak się złożyło, że panowie rozmawiali o kwestii płci. Wymiana zdań nie spodobała się Mariuszowi Kozakowi.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Sylwia Bomba radzi sobie z krytyką? Mówi o cienkiej granicy

"Gogglebox". Mariusz Kozak miał tego dość. Musiał wyjść podczas wywiadu z Różalem

Różal niedawno odwiedził Kubę Wojewódzkiego. Panowie podjęli temat płci. Marcin Różalski nie ukrywał, jaki jest jego światopogląd. Bez dłuższego namysłu zaczął kpić z tej kwestii. Najpierw stwierdził, że "identyfikuje się jako profesor". Gdy prowadzący zapytał go o wielopłciowość, nie gryzł się w język. - Tak. (...) Nie lubię debilizmu. Podam ci przykład, wstaję rano, patrzę w lustro: "O k***a, ale jestem za*****ą d**ą" - brawo! Kocham twoją seksualność, że się tego nie wstydzisz! Ale, k***a, ty wstajesz rano, patrzysz w lustro, mówisz tak: "Jestem k***a Napoleon Bonaparte" - w skandaliczny sposób wyraził swoją opinię. Uczestnicy programu "Gogglebox" mieli różne zdania na temat wypowiedzi Różala. Niektórzy podśmiewali się, inni przyznali mu rację, a pozostali stwierdzili, że choć to oburzające - to wciąż jego opinia. Inaczej postąpił Mariusz Kozak. Mężczyzna był oburzony słowami sportowca. Wypowiedź zszokowała go do tego stopnia, że opuścił pokój. - Wyłącz to (...), nie będę oglądał d****a - powiedział bez wahania zdenerwowany Mariusz Kozak.

Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Otwórz galerię

Marcin "Różal" Różalski pokusił się o skandaliczną wypowiedź u Kuby Wojewódzkiego

Marcin Różalski bez wahania kpił ze społeczności LGBT+. Sportowiec nie przestał, nawet gdy Wojewódzki zwrócił uwagę na to, że "ludzkie dramaty zmienia w satyrę". Przy kontynuacji tematu płci, prowadzący zapytał, czy wie, że istnieje płeć zewnętrzna, psychiczna i genotypowa. Różalski stwierdził, że jego zdaniem to "choroby psychiczne". Są ludzie transpłciowi, którzy zmieniają płeć, ale płeć masz stałą, ty możesz zrobić z siebie faceta czy kobietę, ale ty jesteś mężczyzną czy kobietą, rozumiesz? Nie można zmienić płci, nie można zmienić biologii, nie można - mówił sportowiec. Fani w komentarzach nie mogli uwierzyć w skandaliczne słowa Różala. ZOBACZ TEŻ: Dominik Abus z "Gogglebox" podsumował związki Kurzajewskiego. Te słowa mogą zaboleć Cichopek