"Hotel Paradise". Ola w końcu wygarnęła Karolowi. Widzowie węszą spisek

W ostatnim odcinku "Hotelu Paradise" w kuchni odbyła się rozmowa Oli z Karolem, które przysłuchiwała się m.in. Karolina. Ola ma wobec uczestniczka sporo zarzutów. Uważa, że ostatnio bardzo się zmienił i nie poznaje w nim tego samego chłopaka, którego poznała na początku programu.

"Hotel Paradise". Ola wygarnęła Karolowi. "Zmieniłeś się. Nie takiego cię zapamiętałam"

Z odcinka na odcinek sytuacja w "Hotelu Paradise" robi się coraz bardziej napięta. Wielkimi krokami zbliża się wielki finał dziewiątego sezonu, który stacja wyemituje już 30 października. Ostatnio Ola i Wojtek przyjrzeli się bliżej zachowaniu Karola i stwierdzili, że uczestnik show ostatnio bardzo się zmienił. - Pamiętasz, co on odwalał tutaj, na przykład w parze z Anią? Jak gadał? Że następnego dnia nic nie pamiętał? I nikt nie miał do niego pretensji - stwierdziła Ola. Co na to Wojtek? Jasno określił zachowanie kolegi z programu i stwierdził, że nagła spowodowana jest jego relacją z Karoliną. - Nie wiem, o co chodzi, ale Karol się rzeczywiście tak zmienił... - skwitował Wojtek. Według Oli Karolowi bardzo zależy na finale programu, więc kierują nim przede wszystkim korzyści.

W ostatnim odcinku "Hotelu Paradise" Ola miała okazję wyjaśnić Karolowi swoje zarzuty. - Patrzę się na ciebie krzywo, bo dla mnie kompletnie inaczej się zachowujesz. Ja nie poznałam takiego Karola. Ja nie wiem, jaką ty teraz obrałeś maskę, czy taki jesteś naprawdę. Ja ciebie pamiętałam kompletnie inaczej i wracając tutaj, cieszyłam się, że zobaczę ciebie i Kubę, a widzę kompletnie inną osobę niż poznałam - stwierdziła uczestniczka. Na słowa Oli od razu zareagowała siedząca w kuchni Karolina, która "stanęła w obronie" Karola. - Wkręcasz mu. Ja widzę, że on jest zmęczony mentalnie, a ty go jeszcze ciśniesz - podsumowała słowa koleżanki Karolina. Te słowa podziałały na Olę, jak płachta na byka.

Ta Karolina nie wiadomo po co wtrąca w każde zdanie swoje pięć groszy. Tak nakręca tę dramę. Dla mnie to jest przedszkolak

- podsumowała zirytowana Ola. Kiedy produkcja opublikowała fragment odcinka w mediach społecznościowych, w sekcji komentarzy zawrzało. Zobaczcie, co o całej sytuacji sądzą widzowie show.

"Hotel Paradise". Widzowie skrytykowali zachowanie Oli. "Umie doskonale grać w tę grę"

Widzowie "Hotelu Paradise" na bieżąco komentują odcinki programu w sieci. Co sądzą o zachowaniu Oli? Czy jej pretensje do Karola są uzasadnione i widzowie także widzą, że relacja z Karoliną go zmieniła? Spora część widzów skrytykowała zachowanie uczestniczki i stwierdziła, że to jej sprytny sposób na dojście do finału. "Trzymam mocno kciuki za Karola i Karolinę i mam nadzieję, że znają się w finale", "Uważam, że Karol jest super gościu i powinien dojść do finału. Olka już spiskuje i oczernia", "To jest gra, gra o pieniądze, o sławę, o zaistnienie. Olka umie doskonale w tę grę grać!" - czytamy. Opinie są jednak podzielone. Niektórzy stoją po stronie uczestniczki. "Olka, i Wojtek mają racje. Karol pod wpływem Karoliny w negatywny sposób się zmienia", "Wymyślona drama przez Karolinę. Żeby obrzydzić Olę w programie, ale się nie udało" - piszą.