"M jak miłość" to serial, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Polska produkcja o rodzinie Mostowiaków towarzyszy widzom od ponad dwóch dekad. W trakcie długiej przygody fani zdążyli przyzwyczaić się do wielu postaci i ich historii. Wśród jednych z najpopularniejszych bohaterów znaleźli się Kinga (Katarzyna Cichopek) i Piotrek (Marcin Mroczek). W jednej ze scen kobieta nie ukrywa zmęczenia. Jest przekonana, że to melisa pomoże jej się odprężyć. Piotrek, z kolei, jest pewny, że Kindze pomoże alkohol. Mężczyzna proponuje "coś mocniejszego" i nalewa ukochanej wino. Ta scena nie wszystkim przypadła do gustu.

"M jak miłość". Ta scena to przesada? Fani wyrazili swoje zdanie

Fani serialu "M jak miłość" nie byli zachwyceni faktem, że w produkcji pojawił się wątek alkoholu. Zdaniem jednej widzki producenci w negatywny sposób przedstawili kwestię "zrelaksowania się" po ciężkim dniu w pracy. Stwierdziła, że w serialu promowane są złe wartości. "Meliska? Po co? Trzeba pokazywać na każdym kroku w serialach, że się odstresowujemy alkoholem" - napisała ironicznie internautka. " To jest żenujące, przerażające i straszne. Promowanie alkoholu w serialu ok. Reklamowanie już nie ok... Nie rozumiem tego świata" - odpisała jej inna osoba. Wywiązała się dalsza dyskusja. Pierwsza z komentujących stwierdziła, że lepiej byłoby pokazywać, jak radzić sobie bez alkoholu. "Bardzo często takie seriale wraz z rodzicami oglądają dzieci... Więc od najmłodszych lat przesiąkają. Rodzice widzą, że żeby się zrelaksować, należy nalać lampkę wina. Więc koło się zamyka..." - podsumowała inna internautka. Zgadzacie się z tymi komentarzami?

Kolejna wpadka w "M jak miłość". Fani dopatrzyli się tego szczegółu

Serial "M jak miłość" niedawno zaliczył niewielką wpadkę. Błąd był na pozór niezauważalny. Chodziło o Dorotę (Iwona Rejzner). Kobieta w jednej ze scen wyglądała na naprawdę zmęczoną i osłabioną. Nie sposób nie wywnioskować, że nie myślała raczej wtedy o swoim wyglądzie. Widzowie jednak zauważyli, że po powrocie do domu coś się w niej zmieniło. Okazało się, że bohaterka miała pomalowane paznokcie. Prawdopodobnie epizod był kręcony w innym czasie. Fani nie byli zachwyceni. "W szpitalu paznokcie Doroty niepomalowane, a w domu nagle magicznie pomalowane. Serio?" - czytamy na profilu serialu w mediach społecznościowych. Na komentarz od razu odpowiedziała inna obserwatorka konta "M jak miłość". "Paznokcie można sobie samemu pomalować w kilka minut, co za problem? Nie wszyscy są przywiązani do kosmetyczki" - tłumaczyła. ZOBACZ TEŻ: "M jak miłość". Dramatyczne chwile przed Bartkiem i Dorotą. "Będziesz ze mną do końca"?

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990, Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880, Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002, Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.