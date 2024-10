We wrześniu program "Rolnik szuka żony" powrócił do telewizji. Jedną z bohaterek formatu jest Agata. 57-latka z województwa mazowieckiego zajmuje się hodowlą bydła mlecznego. Rolniczka zdecydowała, że zaprosi do swojego domu dwóch mężczyzn - Mirosława oraz i Ireneusza. Odrzuciła natomiast Macieja, który negatywnie komentował jej wagę. - Taka blondynka, jeszcze jakby szczuplejsza była - mówił. W ostatnim odcinku programu rolniczka pokazała kandydatom, jak wygląda jej codzienność. Uwagę internautów zwróciła jedna rzecz.

REKLAMA

Zobacz wideo Marta Manowska opowiada o kulisach programu. Uczestnicy mogą liczyć na wsparcie

"Rolnik szuka żony". Internauci komentują psy Agaty. "Bardzo to smutne"

W ostatnim odcinku programu Agata i jej kandydaci czyścili oborę. Obok nich można było zauważyć rasowego psa, który nie odstępował rolniczki na krok. Chwilę później oczom widzów ukazał się zupełnie inny obrazek. Zaprezentowano kojec ogrodzony siatką, w którym przebywał inny pies Agaty. Cała sytuacja bardzo zasmuciła widzów. Ruszyli z komentarzami w mediach społecznościowych i nie kryli oburzenia nierównym traktowaniem zwierząt. "Rasowy piesek sobie lata zadowolony, a kundelek w paskudnym kojcu i w strasznie złych warunkach. Telewizja jeszcze to pokazuje i nikt jej nie zwróci uwagi", "Jeden pies śpi w domu i jest zadbany, a drugi śpi na dworze + zamknięty w budzie czy za kratami. To mówi mi wszystko o tej pani", "Podwójne standardy", "Bardzo to smutne, że jeden elegancko lata po całym podwórku, a drugi (nierasowy) patrzy na to zza kraty" - czytamy.

galeria agataOtwórz galerię

"Rolnik szuka żony". Agata ma za sobą trudne chwile. "Jestem samotna od ponad 20 lat"

Agata jest wyjątkowo szczera przed kamerami. Uczestniczka programu wyjawiła, że jej mąż zginął tragicznie w wypadku. Ma nadzieję, że znajdzie osobę, która wypełni pustkę. - Jestem samotna od ponad 20 lat... Boję się tej samotności. Najszczęśliwsza byłam wtedy, gdy rodziły się moje dzieci i mąż był przy mnie. To był pełny obraz rodziny, za którym tęsknię - wyznała. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Porównał kandydatki do odmiany jabłek. "Jesteś jak gala, szybko się zrywa..."