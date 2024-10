Anna Mucha i jej ukochany Jakub Wons nie udzielają razem wywiadów. Ale w niedzielny poranek dla "halo tu polsat" zrobili wyjątek. Pretekstem do rozmowy okazuje się zbliżająca się premiera ich spektaklu "Nadzieja". Zakochani w rozmowie z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim opowiedzieli o tym, jak łączą życie prywatne z zawodowym. W pewnym momencie aktor został zapytany, czy łatwo reżyserować kobietę tak temperamentną jak odtwórczyni serialowej Magdy Marszałek w "M jak miłość".

Jakub Wons o pracy z Anną Muchą

Okazuje się, że łączenie pracy i życia prywatnego nie zawsze jest łatwe. Szczególnie jak się produkuje razem spektakle. - Jest to bardzo ciekawa i zróżnicowana podróż. Reżyserowałem ją w spektaklu, którego była producentem. To było bardzo ciężkie zadanie. Trzeba oddzielić, gdzie jest aktorką i potem było łatwiej - zdradził partner aktorki, a ona zareklamowała ich najnowszy spektakl. - To będzie wyjątkowa rzecz o rodzinie. Na scenie wystąpią Paulina Holtz, Paweł Deląg i mój wspaniały teść Grzegorz Wons, będzie się działo - zapewniła Anna Mucha. Para nie zdradziła za dużo z życia prywatnego. Stwierdzili, że ich ulubionym sposobem na spędzanie wspólnego czasu jest czytanie scenariuszy oraz wymiana poglądów na ich temat.

Anna Mucha sprowokowała plotki o ślubie

Gwiazda "M jak miłość" umie reklamować projekty ze swoim udziałem. Pod koniec wakacji Anna Mucha zasugerowała w internecie, że została żoną Jakub Wonsa. Zaraz później okazało się, że aktor dołączył do obsady spektaklu "O mało co", w którym na scenie partneruje swojej ukochanej. Ten spektakl to komedia stworzona w oryginalne przez brytyjskiego dramatopisarza Dereka Benfielda, a grający w nim Mucha i Wons wcielają się właśnie w wieloletnie małżeństwo. - Chcieliśmy wam podziękować za ogrom gratulacji i cudownych życzeń (...). Ale rzeczywiście chodzi o nasze małżeństwo teatralne (...). Gratulacje dla tych, którzy o mało co by się nabrali, ale jednak odkryli tajemnicę - powiedziała Mucha.