Michał i Adrianna to jedna z najsympatyczniejszych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Uczestnicy miłosnego show od początku mieli się ku sobie. Jeszcze przed finałem programu rolnik oświadczył się ukochanej, a w ubiegłym roku stanęli na ślubnym kobiercu. Od jakiegoś czasu para nie publikowała w mediach społecznościowych wspólnych zdjęć. Stało się to powodem do spekulacji o kryzysie w ich związku. Czy rzeczywiście jest coś na rzeczy? Wszystko już wiadomo.

REKLAMA

Zobacz wideo Marta Manowska chciałaby programu "Rolnik szuka żony. Powroty". Tłumaczy, dlaczego to nie jest możliwe

"Rolnik szuka żony". Ada i Michał od dawna nie dodawali wspólnych zdjęć. Teraz opublikowali to

Ada z dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" była kiedyś bardzo aktywna na Instagramie. Jakiś czas temu uległo to jednak zmianie. Po ślubie uczestniczka hitu TVP nie dzieliła się już tak chętnie życiem prywatnym i zdjęciami z ukochanym. Fani zaczęli więc niepokoić się o związek zakochanych. Ostatnio Tyszka postanowiła uciąć spekulacje i dodała wymowną fotografię z mężem.

Miłość…

- napisała pod zdjęciem, na którym widać ją wpatrzoną w uśmiechniętego Michała. Nie omieszkała też opatrzyć podpisu emotikoną serca. Wszystko wskazuje na to, że fani niepotrzebnie się niepokoili, a para cieszy się miłością z dala od mediów. Kadr znajdziecie w naszej galerii.

"Rolnik szuka żony". Tak wygląda dom Ady i Michała. Przypomina pałac

Jeszcze przed ślubem Ada przeprowadziła się do Michała. Pomimo iż rolnik mieszka z rodzicami, jego dom jest na tyle duży, że dla wszystkich spokojnie wystarczy miejsca. Zbudowany z czerwonych cegieł budynek przywodzi na myśl zamek. Na Instagramowych profilach Adrianny i Michała możemy znaleźć wiele zdjęć z wnętrza domu, dzięki czemu wiemy, jak mieszkają zakochani. Wnętrza utrzymane są w jasnych kolorach, nie brakuje też drewnianych akcentów. Uwagę zwracają też wszechobecne rośliny doniczkowe. Centralnym punktem domu jest natomiast przestronna, jasna kuchnia urządzona w klasycznym stylu. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Marcin dla przyszłej partnerki zrobił kapitalny remont. Łazienka już na nią czeka