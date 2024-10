Trwa 11. edycja programu "Rolnik szuka żony". Bohaterowie nowej odsłony matrymonialnego show TVP na etapie randek mieli już okazję poznać swoich kandydatów i kandydatki i zadecydować kogo zaproszą na gospodarstwa. Uczestnikami nowej edycji są: Agata, Wiktoria, Marcin, Sebastian i Rafał. Jeden z rolników, Marcin, bardzo szybko zaskarbił sobie sympatię widzów, o czym najlepiej świadczą komentarze w mediach społecznościowych. Uczestnik show przed programem zabrał się za remont domu, aby jak najlepiej ugościć swoje kandydatki. Zobaczcie, jak się urządził.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Nicola odkryła w sobie nowy talent? Nagle wskoczyła na scenę

"Rolnik szuka żony". Marcin zaczął kapitalny remont domu. Tak szykuje się na poznanie "tej jedynej"

Marcin z Mazowsza zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony" bo w życiu brakuje mu drugiej połówki. Rolnik jest już gotowy na założenie rodziny. W programie szuka młodszej od siebie partnerki, która zaakceptuje jego styl życia i będzie chciała zamieszkać na wsi. W przeszłości rolnik doświadczył już rozczarowania w miłości, ale nadal wierzy, że pozna kobietę, z którą zbuduje szczęśliwą relację. Rolnik na co dzień zajmuje się produkcją jabłek. Praca jest także jego największą pasją, więc to dla niego ważne, aby przyszła partnerka także pokochała życie na wsi. Rolnik ma gospodarstwo o powierzchni 50 ha i duży dom, który ostatnio wyremontował. Marcin przeprowadza kapitalny remont, więc nie wszystkie pomieszczenia są już skończone. Gotowa jest za to łazienka. Rolnik zdecydował się na jasne kolory i nowoczesną kabinę prysznicową. W pomieszczeniu znajduje się także wanna, co z pewnością ucieszy jego wybrankę.

Rolnik szuka żonyOtwórz galerię

"Rolnik szuka żony". Marcin wybrał już swoje kandydatki

Marcin dokonał już wyboru i zadecydował, które ze swoich kandydatek zaprosi na gospodarstwo. To właśnie one będą miały okazję poprzebywać w świeżo wyremontowanym domu rolnika. Marcin wybrał 34-letnią Roksanę z Dolnego Śląska, która lubi spędzać swój czas wolny na łonie natury, 31-letnią Magę, która od kilku lat mieszka w Stanach Zjednoczonych i 35-letnią Anię.która pracuje w biurze i ceni sobie spokój i ciszę. Jak sądzicie, która z pań najbardziej do niego pasuje?