Po wakacjach na antenę stacji TVN wrócił "Ślub od pierwszego wejrzenia". Widzowie mieli już okazję poznać nowych uczestników i zobaczyć, kogo ekspertki połączyły w pary. W ostatnim odcinku małżeństwa wybrały się w podróże poślubne. Na tym etapie pary mają okazję bliżej się poznać. Trudno się dziwić, że pojawiły się pierwsze zgrzyty i nieporozumienia. Widzowie bacznie przyglądają się zachowaniom uczestników i stwierdzili, że tylko Agnieszka i Damian dobrze rokują. Jedna z par, która ma według nich, ma niewielkie szanse na sukces, to Agata i Piotr. Uczestniczka właśnie opublikowała w sieci kadry z podróży poślubnej. W komentarzach zawrzało.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wydawało się, że te pary przetrwają

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agata pokazała zdjęcia z podróży poślubnej

Agata i Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" krótko nacieszyli się weselną euforią i szybko zmierzyli się z brutalną rzeczywistością. Uczestniczka bardzo szybko poczuła się osaczona przez partnera. Najpierw Piotr zaskoczył ją deklaracją na ślubie, kiedy powiedział, że chce przejąć jej nazwisko. Jeszcze na weselu dopytywał się o ślubie kościelny. Kiedy pojawiły się pierwsze czułe gesty, Agata nie wytrzymała. - Nie denerwuje mnie jako człowiek, nie denerwuje mnie jako ewentualny partner w tym całym szaleństwie. Jedyne co, to może te takie planowania przyszłości i mówienie do siebie "żono", "mężu", "kochanie", "kotku", to wtedy tylko mam… czy nawet dotknięcie w środku nocy zaraz po weselu, gdzie dla mnie to jest 'jakby pająk po mnie chodził' - oznajmiła uczestniczka.

Agata właśnie opublikowała w sieci zdjęcia z podroży poślubnej z Piotrem. Para spędzała ten czas na Cyprze. Uczestniczkę do końca trwania programu obowiązuje klauzula poufności, więc nie może zdradzić, czy jej związek przetrwał. Widzowie programu nie mają wątpliwości, że małżeństwo się rozpadło, o czym najlepiej świadczą komentarze, które pojawiły się pod publikacją. "Ale cię wpakowali na minę", "Dobrze, że chociaż takie fajne widoki ci zostaną w pamięci" - czytamy. Jak sądzicie, małżeństwo Agaty i Piotra się rozpadło?

Ślub od pierwszego wejrzeniaOtwórz galerię

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr zaczepia Martę z wcześniejszej edycji show

Ostatnio Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pojawił się na relacji live Marty Podbioł, która wzięła udział w jednej z wcześniejszych edycji programu. Opublikowany przez niego na czasie wpis sugeruje, że się znają. "Co tam się nie odzywasz?" - napisał uczestnik. Marta momentalnie zareagowała na te słowa. - Mauroespersso (nazwa użytkownika - przyp. red.) dołączył, czyli nasz uczestnik ''Ślubu od pierwszego wejrzenia'', witam cię serdecznie. Teraz twoja kolei, mam nadzieję, że emisja, która powoduje huśtawkę emocji, bo to jest na zasadzie, co pokażą, później pojawiają się komentarze, a ludzie komentujący raczej nie mają skrupułów... Także życzę siły i pozytywnej energii - powiedziała Marta. W dalszej części live'a uczestniczka show powiedziała, że ma kontakt z osobami, które brały udział w programie, bo połączyły ich podobne doświadczenia. Kiedy zapytano Martę, czy wie, jak potoczyły się losy uczestników nowej edycji, podkreśliła, że obowiązuje ją umowa i nie może ujawniać takich szczegółów.