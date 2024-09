Trwa 15. edycja programu "Taniec z gwiazdami". Jurorami w tej odsłonie zostali: Ewa Kasprzyk, Iwona Pavlović, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda. Nie da się ukryć, że oceniający nie szczędzą słów. Gdy występ im się nie podoba, otwarcie mówią o tym, co jest do poprawy. Zdarzają się jednak sytuacje, w których to emocje podczas tańca wpływają na ostateczną ocenę. Tak też było w przypadku klasycznego tanga Hanny Żudziewicz i Filipa Bobka. Duet usłyszał nietypowy komentarz z ust Ewy Kasprzyk. Nie gryzła się w język.

"Taniec z gwiazdami". Ewa Kasprzyk nie bała się tego powiedzieć. Poszło o Hannę Żudziewicz i Filipa Bobka

Hanna Żudziewicz jest partnerką taneczną Filipa Bobka. Co ciekawe, mężczyzna przez długi czas odrzucał zaproszenie do programu. W końcu jednak się zgodził. Jak wiadomo, mężem tancerki jest Jacek Jeschke. Co ciekawe, on również występuje w 15. edycji "Tańca z gwiazdami". U jego boku gwiazdą jest piosenkarka Natalia Nykiel. Podczas prób Żudziewicz i Bobka doszło do zabawnej sytuacji. Trenerka powiedziała, aby aktor patrzył tak na swoją partnerkę, żeby jej mąż był zazdrosny. Ewa Kasprzyk nie mogła wyrzucić tych słów z głowy. Od razu je wykorzystała.

Ja od tego uzależnię swoje punkty, czy mąż był zazdrosny

- powiedziała jurorka po występie Hanny Żudziewicz i Filipa Bobka. Jacek Jeschke nie krył rozbawienia całą sytuacją. Ostatecznie, jego żona i znany aktor dostali 37 punktów.

"Taniec z gwiazdami". A co na to fani? Takie komentarze pojawiły się w sieci

Tuż po występie Hanny Żudziewicz i Filipa Bobka, nagranie z tanga zostało opublikowane w mediach społecznościowych. Fani byli zachwyceni tańcem duetu. Niektórzy byli zdania, że para ma szansę na wielki finał. "Hania dostała w końcu partnera, który chce i potrafi zatańczyć. Piękne to było", "Jestem pod wrażeniem chemii na parkiecie i zgrania. Cieszą mnie wysokie noty, jury się budzi w tej kwestii" - czytamy na oficjalnym profilu "Tańca z gwiazdami" na Instagramie. Widzowie również podłapali słowa trenerki Hanny i Filipa, a także Ewy Kasprzyk. Nie obyło się bez żartów. "Oj mąż zdecydowanie był zazdrosny! Dajcie znać potem czy Filip to przeżył haha" - napisała jedna z fanek. Co sądzicie?