Sylwia Bomba i Ewa Mrozowska zasłynęły jako duet w programie "Gogglebox. Przed telewizorem". Panie regularnie zabawiały widzów przed telewizorami. Jakiś czas temu fani musieli pożegnać się z jedną z nietuzinkowych uczestniczek. Mrozowska w 2022 roku opublikowała oświadczenie, w którym wyznała, że po ośmiu latach rezygnuje z show. "Może to dobrze, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść! W końcu byłam w "Gogglebox" od pierwszego odcinka, ale łezka kręci się w oku" - napisała wówczas w mediach społecznościowych. Bomba i Mrozowska mają jednak wciąż dobre relacje, co często widać na ich profilach na Instagramie. Ich ostatnie nagranie bardzo zaskoczyło internautów.

REKLAMA

Zobacz wideo Caroline Derpieński zdradza sposób na szczupłą sylwetkę. Mówi o wysokim poziomie stresu

"Gogglebox. Przed telewizorem". Sylwia Bomba i Ewa Mrozowska chciały pokazać sylwetki wyszczuplone filtrem. Nie wszystko poszło zgodnie z planem

Sylwia Bomba i Ewa Mrozowska wielokrotnie pokazywały, że mają do siebie duży dystans. Materiały, które zamieszczają w mediach społecznościowych, często mają żartobliwy charakter. Ostatnio panie postanowiły poruszyć ważny temat. Skupiły się na specjalnych filtrach, które są używane do modelowania sylwetki w sieci. Bomba i Mrozowska skrytykowały wyszczuplanie figury w przestrzeni internetu. "Można stać się ideałem za jednym dotknięciem technologii. Ale czy warto zakłamywać rzeczywistość? Czy to dobra droga? Wiele kobiet zmienia swój wygląd w programach graficznych robiąc tym krzywdę sobie i innym kobietom. Rodzi to frustrację wśród nieświadomych nastolatek" - napisały pod postem. Dla przykładu same użyły wyszczuplających filtrów na własnych sylwetkach.

Nie wszystko jednak poszło zgodnie z planem. Sylwia Bomba i Ewa Mrozowska nie przewidziały reakcji internautów. Wygląda na to, że użyte filtry nie były zbyt mocne i przerysowane. Fani to docenili. "Musiałam dopiero podpis przeczytać, żeby się zorientować, o co chodzi, różnicy nie widzę", "Prawie nie widać różnicy, ale takie filtry powinny być zakazane. Wiele osób wierzy, że to prawda", "Ja nie widzę różnicy" - czytamy w komentarzach. Zgadzacie się?

"Gogglebox. Przed telewizorem". Ewa Mrozowska zaprezentowała się w zupełnie innej odsłonie. Pokazała się z naturalnej strony

Ewa Mrozowska z programu "Gogglebox" dała się poznać jako makijażystka. Celebrytka wielokrotnie pokazywała metamorfozy klientek. Jakiś czas temu postanowiła pokazać własną przemianę. Zaprezentowała internautom, w jaki sposób za pomocą makijażu zmienia swój wizerunek w 30 minut. "Wystarczy mieć kilka gadżetów" - podkreśliła Mrozowska na Instagramie. Fani byli zachwyceni naturalną odsłoną uczestniczki programu. W komentarzach pojawiło się mnóstwo komplementów. "Jest w pani takie naturalne piękno, że nic tylko je eksponować, a nie zasłaniać", "Przebojowa Ewa! W makijażu czy bez i tak piękna" "Cudna w każdym wydaniu" - czytamy pod postem w mediach społecznościowych. ZOBACZ TEŻ: "Gogglebox". Produkcja rezygnuje z lubianych uczestniczek. Widzowie nie kryją oburzenia. "No nie wierzę!"