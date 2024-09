W tym sezonie "Dzień dobry TVN" stawia na pokazywanie gwiazd z innej strony i zatrudnia ich na tydzień do pracy w redakcji. Tym sposobem uatrakcyjniają produkcję i mają okazję sprawdzić się np. w roli prowadzących czy reporterów. Po Adamie Małyszu czy Piotrze Adamczyku wiadomo już, jaka kolejna osoba ze świecznika zadebiutuje wkrótce w programie. Ostatnio na ten temat wygadał się pogodynek TVN - Bartek Jędrzejak.

Zobacz wideo Prowadząca "DDTVN" porównuje swój program do "PnŚ"

Anita Włodarczyk poprowadzi "Dzień dobry TVN"

Okazuje się, że nasz skoczek to niejedyna osoba ze świata sportu, która zgodziła się na kilka dni zasilić grono pracowników programu. Bartek Jędrzejak wspomniał o tym, gdy oceniał wydania z Adamem Małyszem. - My się z Adamem znamy, kilka razy razem pracowaliśmy. Adam ma świetne poczucie humoru, w lot łapie to co na planie trzeba robić. Sprawdził się świetnie, a przed nami jeszcze kilka znanych nazwisk, chcemy gwiazdy przybliżyć i pokazać zupełnie z innej strony. Przed nami Piotr Adamczyk, Anita Włodarczyk i jeszcze kilka, ale nie mogę wszystkiego powiedzieć - wyznał w rozmowie z Jastrząb Post. Czy waszym zdaniem Anita Włodarczyk to dobry typ do prowadzenia porannego programu? Dajcie znać w komentarzach i sondzie poniżej artykułu.

Maciej Dowbor na stałe w "Dzień dobry TVN". Tak zadebiutował

Od niedawna w "Dzień dobry TVN" w gronie stałych prowadzących znalazł się Maciej Dowbor, który stworzył duet z Sandrą Hajduk. Pierwszego dnia pracy, czyli 31 sierpnia, koledzy zrobili mu żart i w pewnym momencie został na wizji zakuty w kajdany. Prezenter nie kryje ekscytacji swoim nowym wyzwaniem zawodowym. - Prawdę mówiąc, dzisiaj całą noc nie spałem, tylko czekałem aż wreszcie razem z wami pojawię się tutaj - mówił na antenie podczas pierwszego programu, który prowadził w TVN. Później opowiedział o swoich oczekiwaniach. - Mam nadzieję, że będę wybijać dobre rytmy. Postaram się swoim rytmem dołączyć do waszego poziomu, do waszej temperatury. Nie mogę się już doczekać. Jestem podekscytowany - podsumował.