Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mają doświadczenie, które zdobyli, gdy prowadzili "Pytanie na śniadanie", więc nic dziwnego, że Edward Miszczak zaangażował ich do "halo tu polsat". Jednak ich zaletą ma być też to, że... budzą kontrowersje. - Nie jest tajemnicą, że z tych wszystkich prowadzących to Kasia i Maciek są obecnie najbardziej popularni i generują największą ilość artykułów. Gdy byli w "Pytaniu na śniadanie" bacznie obserwowali odcinki z ich udziałem i chętnie o nich pisali. Miszczak ma nadzieję, że teraz będzie podobnie. Ponieważ pozostali prowadzący, których wybrał na samym początku, nie są tak kontrowersyjni, mówił, że potrzebuje jedną parę, która wzbudza skrajne emocje i podgrzeje trochę atmosferę wokół programu. On uważa, że wystarczy, że Cichopek i Kurzajewski pojawią się na ekranie, a PR wokół programu będzie się robił sam - zdradzał informator Plotka. Cichopek i Kurzajewski poprowadzili weekendowe wydanie programu, a tak ocenili ich widzowie. Drugiego dnia uwagę przyciągała także stylizacja prezenterki. Ale nie tylko jej.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozenek-Majdan o śniadaniówce Polsatu. Mówi o Cichopek

Katarzyna Cichopek w skórzanej spódnicy w "halo tu polsat"

Katarzyna Cichopek drugiego dnia miała na sobie bluzkę z kołnierzykiem i guzikami. Spokojna góra została przełamana ołówkową, skórzaną spódnicą, która podkreślała jej figurę. Do tego gospodyni "halo tu polsat" dobrała bordowe szpilki z zapięciem wokół kostki. Włosy miała rozpuszczone, ułożone w lekkie fale. Jej życiowy i zawodowy partner, Maciej Kurzajewski, postawił na stonowane kolory - brązowe spodnie i mokasyny oraz jasny sweter. Jak wam się podoba? Po zdjęcia zapraszamy do galerii na górze strony.

Marta Żmuda Trzebiatowska w najmodniejszej spódnicy sezonu

W programie pojawili się także Marta Żmuda Trzebiatowska i Sebastian Fabijański, którzy promowali nowy serial Polsatu, thriller obyczajowo-kryminalny "Grzechy sąsiadów". Aktorka pojawiła się w studiu w długiej satynowej spódnicy w czerwonym kolorze, do której dobrała luźny, czarny T-shirt, ozdobiony nadrukiem kwiatów. Dobrała do tego czarne sandałki na obcasie. Zdjęcia Marty Żmudy Trzebiatowskiej i innych gości znajdziecie w galerii na górze strony.