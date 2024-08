Program "Azja Express" powrócił na ekrany widzów. Już po pierwszym odcinku widać, że czeka nas mnóstwo emocjonujących momentów. W nowej edycji będziemy mogli oglądać zmagania wielu znanych gwiazd. Jak na razie świetnie radzą sobie Ola Adamska z siostrą Eweliną. Nieco gorzej sytuacja wygląda u Agnieszki i Piotra Głowackich, którzy nie mogą do końca się ze sobą porozumieć. Łzy polały się u Jessici Mercedes, a Mandaryna wjechała w inny pojazd. Uwaga na spoilery w dalszej części artykułu! Zdjęcia z pierwszego odcinka znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Paulina Krupińska o uciekinierze z „Azja Express". Pomaga mu do dziś!

"Azja Express". Kryzysy, łzy i problemy z komunikacją

Jedną z pierwszych konkurencji był wyścig rikszami. Uczestnicy musieli dojechać w określone miejsce, by odebrać swoje plecaki. W pewnym momencie doszło do małej kolizji z udziałem Mandaryny i jej córki. Na szczęście uczestniczki wyszły z niej cało. Napiętą atmosferę można zaobserwować u Agnieszki i Piotra Głowackich. Do ostrej wymiany zdań doszło w samochodzie, po tym, jak Agnieszka z trudem złapała transport. - Nie krzycz na mnie więcej - mówiła zdenerwowana Głowacka. - Nie krzyczę przecież - odparł Piotr. - Czy ja zwariowałam? Nie jest mi aż tak gorąco. Nie rób tego, dobrze? Nie rób tego. Naprawdę dużo mnie kosztuje to łapanie - tłumaczyła. Dyskusja zakończyła się tymczasowym rozejmem. Sporo emocji również u Jessiki Mercedes, która popłakała się po tym, jak została poczęstowana chipsem od małego dziecka. Celebrytce było bardzo głupio prosić o pomoc i nocleg. - Świat jest taki niesprawiedliwy - mówiła.

"Azja Express". Kto w nowym sezonie? Oto pełna lista uczestników

W pierwszym odcinku nie odpadła żadna para. Jak na razie możemy więc oglądać zmagania Agnieszki i Piotra Głowackich, Marty Wiśniewskiej i jej córki Fabienne, Jana Błachowicza i przyjaciela Józefa Gąsienicy-Gładczana, Wiktora Dyduły i siostry Anny Chrzanowskiej, Gabi Drzewieckiej i jej przyjaciółki Jagny Niedzielskiej, Jessiki Mercedes Kirschner i jej brata Justina Kirschnera, Jacka Jelonka i partnera Oliwera Kubiaka oraz Aleksandry Adamskiej i siostry Eweliny Porczyk. Odcinki można oglądać w każdą sobotę o 19:30 na antenie TVN.