"Rolnik szuka żony" to jeden z niekwestionowanych hitów Telewizji Polskiej. Program pojawia się na antenie od dziesięciu lat i doczekał się wielu edycji. Dzięki formatowi powstały też pary, którym udało się stworzyć szczęśliwe związki. Niektóre z nich pozakładały nawet rodziny. Już niebawem wystartuje kolejny, tym razem 11. sezon uwielbianego przez widzów randkowego show. Program niezmienne prowadzi Marta Manowska, która znów będzie towarzyszyć głównym bohaterom i patrzeć na rozwijające się między nimi uczucia. Co prawda, poznaliśmy już wszystkich uczestników najnowszej odsłony. Jednak nie wszyscy widzowie są zachwyceni tym, kto dostał się do programu. W sieci wylało się mnóstwo komentarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Nicola odkryła w sobie nowy talent? Nagle wskoczyła na scenę

"Rolnik szuka żony". Nowy sezon nie wystartował, a internauci już mają się o co przyczepić. Chodzi o Wiktorię

Pierwszy odcinek nowego sezonu zostanie wyemitowany w niedzielę 15 września o godzinie 21:20 na antenie TVP 1. Tym razem do programu zakwalifikowało się trzech mężczyzn i dwie kobiety. W telewizji zobaczymy: Wiktorię, Adama, Marcina, Sebastiana oraz Agatę. To znaczy, że najmniej listów otrzymali: Christoph, Paweł, Dominik i Beata. W mediach społecznościowych programu opublikowano już zdjęcia pierwszych uczestników, a także pierwszy zwiastun 11. edycji. To oczywiście nie umknęło uwadze czujnych internautów, ponieważ w sekcji z komentarzami niemalże od razu wylała się lawina reakcji. Nie wszystkim internautom podobają się bohaterowie, którym udało się zakwalifikować. Nie da się ukryć, że najwięcej kontrowersji wzbudza najmłodsza z uczestniczek - Wiktoria. Przypominamy, że kobieta nie jest anonimowa w sieci. Prowadzi szeroką działalność m.in. na Instagramie i TikToku. Oprócz tego nie będzie to jej debiut w telewizji, bowiem jakiś czas temu miała już okazję zagościć w studiu "Pytania na śniadanie". Zdjęcia uczestniczki możecie obejrzeć w galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Wiktoria nie będzie faworytką widzów? Już zdążyła oberwać. "To już celebryci, nie rolnicy"