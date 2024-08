11. edycja programu "Top Model" była wyjątkowo emocjonująca. Zwyciężczynią została Klaudia Neścior, która walczyła o wygraną z Natalią Woś i Michaliną Wojciechowską. Tuż przed finałem z programem pożegnała się transpłciowa modelka, Adriana Hyzopska. Jej zdjęcie z planu znajdziecie w galerii na górze strony. Chociaż uczestniczka zdobyła spore grono fanów, to po udziale w formacie musiała mierzyć się także z przykrymi komentarzami w sieci. - Wciąż spotykam się z hejtem, ale on mnie w ogóle nie obchodzi. Nie możemy przejmować się tym co w naszym życiu nie ma dla nas znaczenia - mówiła jakiś czas temu w rozmowie z "Co za tydzień". Niestety na internetowych komentarzach się nie kończy. Adriana opowiedziała o przykrym incydencie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kazadi w szczerym wyznaniu. Mówi o hejcie

"Top Model". Adriana Hyzopska opowiedziała o wizycie na komisariacie. "Czułam się tak bezradna"

Adriana Hyzopska zamieściła nagranie na TikToku. Opowiedziała o sytuacji, która miała spotkać ją na komisariacie policji, gdy chciała zgłosić kradzież telefonu. - Naczekałam się na tej policji równe pięć godzin, zanim zgłosiłam to zaginięcie. Wszystko było cacy do momentu, w którym zostałam wezwana. Policjant, który mnie przesłuchiwał, był starszy - zaczęła Adriana. Modelka wyznała, że mężczyzna rzekomo zachowywał się bardzo dziwnie i był "oschły".

Nagle zaczął rzucać tekstami, że oni tutaj na komendzie mają wyrobione zdanie o takich osobach, że mają przypadek takiej osoby na Woli, która jest okropna. No i słuchajcie, zaczęło się. Musiałam zdać relację, jak to się stało. On na mnie patrzy i mówi do mnie: no coś w tej bluzce to ci odstaje. Nie wiedziałam co mam powiedzieć, czułam się tak bezradna

- mówiła modelka na nagraniu. Wyjawiła, że to nie był koniec przykrych zachowań na komisariacie. - Najgorszy moment zbliżał się, kiedy zeszliśmy na dół, żeby postemplować mój dokument, który dostałam, że przyszłam i zgłosiłam kradzież telefonu. Pełno ludzi w poczekalni, tam była taka szklana szyba, gdzie było wszystko słychać. Ten policjant specjalnie na głos powiedział: No, podbij tutaj pieczątkę, bo ta pani, która przyszła, okazała się chłopem. Ja stanęłam jak wryta. Miałam dość, miałam ochotę odpalić się tam, żebym rozniosła tę komendę, ale nie mogłam, bo musiałam dostać ten kwitek - ujawniła.

"Top Model". Adriana Hyzopska zasypana komentarzami. "Jesteś śliczna"

Film Adriany Hyzopskiej wywołał ogromne poruszenie w sieci. Modelka może liczyć na wsparcie internautów, którzy ruszyli z komentarzami. "Podziwiam, że dałaś radę to znieść. Szacun", "Dno, tacy ludzie powinni ponieść konsekwencje za swoje zachowanie", "Pamiętaj że jesteś śliczna i bardzo sympatyczna i nie przejmuj się innymi", "Trzymaj się" - pisali w komentarzach. ZOBACZ TEŻ: "Top Model". Adriana Hyzopska na starych zdjęciach. Tak wyglądała rok temu. "Myślałam, że to Kendall Jenner"