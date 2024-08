Program "Rolnicy. Podlasie" zdobył dużą grupę wiernych widzów. Fani z chęcią oglądają uwielbianych przez siebie bohaterów stacji Fokus TV. Wśród nich są Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj. Para rozwija swoje gospodarstwo, które znane jest głównie z produkcji mleka. Uczestnicy programu "Rolnicy. Podlasie" prowadzą również profile w mediach społecznościowych. Ich konto na TikToku jest obserwowane przez ponad 120 tysięcy internautów. Na Facebooku z kolei mają 15 tysięcy fanów. Justyna i Łukasz zajmują się również wychowaniem czwórki dzieci. Cała szóstka mieszka w posiadłości na wsi. Jak wygląda ich dom?

"Rolnicy. Podlasie". Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj

Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie" prowadzą gospodarstwo w Ciemnoszyjach w gminie Grajewo. Łukasz dał się poznać jako technik weterynarii. Wraz z żoną hoduje około 500 sztuk bydła. Gospodarstwo przejął od rodziców w 1999 roku. Zakochani wychowują również czwórkę dzieci: Wojciecha, Stanisława, Dawida i Annę. W 2021 roku Justyna i Łukasz zadebiutowali w programie. Chcieli pokazać, jak wygląda praca prawdziwych rolników. "Trzeba to podkreślić, że współczesny rolnik to mega inteligentny, pracowity i zaradny człowiek" - mówiła kobieta w rozmowie z "Super Expressem". Cała szóstka mieszka w posiadłości, wśród wielu drzew i zieleni. Dom Justyny i Łukasza znajduje się na terenie gospodarstwa o powierzchni 350 ha. Na pierwszy rzut oka widać ogromne okna w posiadłości. To jednak nie wszystko. Nie sposób nie zauważyć tego, co jest na zewnątrz. Rodzina ma do dyspozycji duży taras oraz drewniany domek dla dzieci. Chcecie zobaczyć zdjęcia posiadłości Justyny i Łukasza? Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.

"Rolnicy. Podlasie". Justyna i Łukasz rzadko pokazują dziećmi. Mają ku temu pewien powód

Dzieci Justyny i Łukasza chcą wraz z rodzicami działać w mediach społecznościowych. Bohaterowie programu "Rolnicy. Podlasie" dbają jednak o prywatność swoich pociech. Zdjęcia z potomstwem należą do rzadkości. Wszystko z uwagi na bezpieczeństwo. Rodzice chcą, aby ich pociechy były jak najmniej widoczne w serwisach w sieci. "Moje dzieci to uwielbiają, one chciałyby bardzo. Zawsze gdy występujemy w programie czy nagrywam tiktoki, to dzieci bardzo by chciałby, z tym że one są na razie dziećmi i wolałabym, żeby te ich decyzje odnośnie obecności w mediach były bardziej świadome" - podkreśliła Justyna w rozmowie z portalem Party.pl. To nie wszystko. Dalszą wypowiedź Justyny na temat pociech w sieci znajdziecie TUTAJ.