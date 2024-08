Joanna Wielgosz i Kamil Osypowicz poznali się na planie ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Między tą dwójką niemalże od razu pojawiła się widoczna chemia. W ostatnich odcinkach serii mogliśmy, jak robi się coraz bardziej poważnie. Para chodziła za rękę i szeptała sobie czułe słówka. Zaś już w wielkim finale rolnik postanowił oświadczyć się swojej ukochanej. Później relacja nabrała jeszcze szybszego tempa. W październiku 2022 roku Joanna i Kamil zostali rodzicami małej Antoniny. Natomiast we wrześniu 2023 roku sformalizowali związek i powiedzieli sobie sakramentalne 'tak'. Ostatnio para miała okazję bawić się na weselu. Na imprezie nie zabrakło małej Antosi. Nie do wiary, ale wyrosła!

"Rolnik szuka żony". Joanna pokazała córkę. Mała bardzo się zmieniła

Po udziale w telewizyjnym show Joanna prowadzi profil na Instagramie, gdzie jej poczynania śledzi 118 tys. użytkowników. Żona Kamila co rusz uchyla im rąbka tajemnicy i dzieli się codziennością, relacjonując bieżące wydarzenia. W miniony weekend cała rodzina była obecna na weselu, co Joanna postanowiła uwiecznić na uroczym zdjęciu. Możemy na nim zobaczyć Joannę w zjawiskowej kreacji, Kamila w garniturze, a także małą Antosię, która bez wątpienia przykuła całą uwagę. Dziewczyna ubrana była w białą sukienkę z różowymi kwiatami. Do tego miała modne tenisówki i włosy upięte w dwa kucyki. Trzeba przyznać, że jest już całkiem spora i wyglądała na bardzo zadowoloną, co nie umknęło uwadze czujnych internautów. "Córka rośnie raz-dwa! Pozdrowienia dla was", "Grzywka po tacie", "Śliczna córcia" - pisali w sekcji z komentarzami. Jesteście ciekawi, jak wygląda pociecha? Zdjęcie Joanny i Kamila z córką możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Joanna chciałaby mieć drugie dziecko. Jest jedno 'ale'

Jakiś czas temu Joanna przeprowadziła na Instagramie słynną serię pytań Q&A. W trakcie interakcji z internautami kobieta wyznała, że wraz z Kamilem marzą o powiększeniu rodziny i bardzo chcieliby mieć drugie dziecko. Zanim jednak to się stanie, 24-latka musi zadbać o swoje zdrowie. Jak się okazało, zmaga się ona z nadczynnością tarczycy. Z powodu choroby Joanna szybko chudnie, a także trudno jest jej przybrać na wadze. Oprócz tego często towarzyszy jej kołatanie serca. W tej samej serii kobieta zdradziła, że gdyby miała mieć drugą córkę, nazwałaby ją Marysia. Natomiast, jeśli na świcie pojawiłby się syn, to otrzymałby na imię Florek.