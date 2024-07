TV Republika z nową siedzibą. "My tutaj się po prostu nie mieścimy"

TV Republika już wkrótce będzie miała nową siedzibę. Według informacji przekazanych przez portal Wirtualnemedia.pl, umowa najmu już została zawarta. Stacja ma mieć siedzibę w bardzo znanym budynku w centrum Warszawy, naprzeciwko warszawskiego ratusza.

Dotychczasowe miejsce jest za małe dla TV Republika: Nie przystaje do dzisiejszych realiów

Do tej pory TV Republika ma swoją siedzibę przy ulicy Pawiej 55 na warszawskim Muranowie. W stacji pracuje obecnie kilkaset osób, stąd dotychczasowe miejsce okazało się zbyt ciasne. Już kilka miesięcy temu pojawiały się więc informacje, że lokalizacja TV Republika się zmieni. - Właściciel budynku, w którym jesteśmy obecnie zdecydował o zmianie jego przeznaczenia. My tutaj po prostu się nie mieścimy. To siedziba pod zupełnie inną skalę działalności. Nie przystaje do dzisiejszych realiów, w których funkcjonujemy i pozycji rynkowej, jaką zajmujemy. Zmiana wynika z szybkiego wzrostu i rozbudowy części redakcyjno-produkcyjnej. Ten zespół kilkukrotnie powiększył się w stosunku do tego, co było jeszcze pod koniec zeszłego roku. Ta zmiana siedziby tak czy inaczej musiałaby się wydarzyć - powiedział na początku lipca Jarosław Olechowski, szef wydawców TV Republika, w rozmowie z Wirtualnemedia.pl. Zdjęcia prowadzących programy TV Republika znajdziesz w galerii na górze strony.

TV Republika zajmie dwa piętra w Błękitnym Wieżowcu

Teraz Wirtualnemedia.pl ustaliły, że władze TV Republika zdecydowały o przeprowadzce do Błękitnego Wieżowca, który znajduje się naprzeciwko warszawskiego ratusza. Stacja będzie wynajmowała pierwsze i trzynaste piętro w budynku, łącznie prawie trzy tysiące metrów kwadratowych. Na pierwszym piętrze będą mieścić się dwa studia, greenbox, reżyserki, montaże, część-biurowa i zarząd. Z kolei na trzynastym piętrze zostanie stworzone studio. Stamtąd rozciąga się też widok na panoramę Warszawy, a także na warszawski ratusz. Wymieniony zostanie także sprzęt. Stacja zamiesza zakupić m.in. nowe miksery wizyjne i oświetlenie. Według danych przekazanych przez Nielsen wynika, że TV Republika w czerwcu 2024 roku miała 3,23 proc. udziału w rynku telewizyjnym.