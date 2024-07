Waldemar i Dorota dali się poznać w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Ich relacja zaczęła się w nietypowy sposób. Rolnik początkowo rozwijał relację z Ewą, jednak w finale wszyscy dowiedzieli się, że ich związek nie przetrwał. Jak się nagle okazało, Waldemar zaczął układać życie z Dorotą. Co ciekawe, na początku ją odrzucił. Wkrótce jednak stało się jasne, że tę dwójkę połączyła prawdziwa miłość. Obecnie para oczekuje na narodziny córki. Przyszła mama ma jednak trochę czasu przed porodem. Wykorzystuje go w aktywny sposób.

"Rolnik szuka żony". Dorota i Waldemar spędzają ostatnie chwile przed porodem

Dorota i Waldemar świetnie odnajdują się w świecie mediów społecznościowych. Co więcej, para często publikuje ujęcia z życia prywatnego. Ukochana rolnika nie stroni od zdjęć. Ostatnio jednak fani mogli się dowiedzieć, jak wygląda codzienność zakochanych przed porodem. Jak wiadomo, Dorota i Waldemar niedawno razem zamieszkali. Oboje mają dzieci z poprzednich związków. Wygląda na to, że ich synowie świetnie się razem dogadują. Ostatnio cała czwórka wybrała się do Bydgoszczy. O wszystkim poinformował Waldemar na swoim profilu, dodając fotografię z ukochaną. "Jeszcze tylko odebrać chłopaków i szybki wyjazd do Bydzi dobiegł końca. Każdy z naszej czwórki zadowolony z wyjazdu" - napisał rolnik w sieci. Pokazał również, że nie zabrakło wyprawy do kina. Nie da się ukryć, że Dorota spędza czas przed porodem w aktywny sposób. Dorota i Waldemar mają dużo wspólnych ujęć. Część z nich znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". W jaki sposób Waldemar dowiedział się o ciąży ukochanej? To była niespodzianka

Informacja o ciąży Doroty była niespodzianką. Okazało się, że Waldemar o tym, że jego ukochana spodziewa się dziecka w wyjątkowy sposób. W wywiadzie dla portalu Party.pl zdradził, że Dorota postawiła na bardzo romantyczny moment. Po raz pierwszy o ciąży usłyszał walentynki. "Byłem wtedy w Szczecinie na te walentynki i tu taka niespodzianka" - zdradził w wywiadzie. Dorota trzymała go w niepewności, bo chciała wiedzieć, jakiej płci jest dziecko. "Musiała czekać półtora miesiąca, żeby mieć stuprocentową pewność, że to córeczka jest" - skwitował. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Darek ma czego żałować? Takie zdjęcia opublikowała jedna z jego kandydatek

Waldemar i Dorota 'Rolnik szuka żony' fot. https://www.instagram.com/c5waldi_passion_farmer/