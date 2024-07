Izabela Macudzińska to bohaterka popularnych reality show - "Królowych życia" i "Diabelnie boskich". Na ekranie towarzyszą jej członkowie rodziny, mąż Patryk i córka Eliza. Pociecha celebrytki idzie w ślady mamy i również stawia pierwsze kroki w show-biznesie. W wieku 15 lat dziewczyna wyprowadziła się z domu i zamieszkała z grupą nastoletnich influencerów. Latorośl gwiazdy TTV nie poprzestaje jednak na działalności w sieci. Próbuje swoich sił także na scenie. Ostatnio dumna mama opublikowała nagranie z koncertu córki. Występ Elizy zrobił na niej ogromne wrażenie.

Zobacz wideo Izabela Macudzińska pokazała się po operacji w Turcji - plastry i wycięte powieki

Izabela Macudzińska wspiera córkę. "Nie potrafię nawet słowami określić dumy"

Nastoletnia Eliza to jedyna córka Izabeli i Partyka. Początkująca influencerka jest oczkiem w rodziców. Może liczyć też na ich wsparcie w rozwoju kariery. Ostatnio gwiazdy TTV dopingowały pociechę podczas koncertu, który dała wraz z kolegami z ekipy Teenz. Iza opublikowała w mediach społecznościowych nagrania z koncertu oraz kilka wspólnych zdjęć. Nie omieszkała też podkreślić, jak bardzo dumna jest z córki.

Duma aż nas rozpiera. Kochanie nasze, jesteś tak zdolna i dałaś razem z całą ekipą Teenz takiego czadu, że ciarki przez całe ciało przechodziły. Cieszymy się, że spełniasz się, że realizujesz swoje największe marzenia. Scena to twoje miejsce. Nie potrafię nawet słowami określić dumy, radości, jaka nas ogarnia. Jesteś wspaniała i trzymamy kciuki za ciebie i za was, za Teenz

- napisała na Instagramie.

Fani doceniają matczyne wsparcie. "Od początku ciężko pracowaliście na super rodzinę"

W komentarzach pod postem Izabeli fani gratulowali jej sukcesu pociechy. Twierdzili też, że duża w tym zasługa celebrytki i jej męża, którzy wspierają córkę na każdym kroku. "Gratulacje. Od początku ciężko pracowaliście na tak super rodzinę. Ja was bardzo podziwiam. Córka to wasza duma", "To takie piękne i ważne. Rodzice wspierający, kochający, obecni w ważnych chwilach. Gratuluję wam kochani i życzę dalszych sukcesów waszej córci", "Ma cudownych wspierających rodziców, a dla dziecka to bardzo ważne!" - twierdzili internauci.