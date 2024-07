"Rolnicy.Podlasie" to popularny program, który można oglądać na stacji Fokus TV. Format cieszy się sporym zainteresowaniem i zgromadził wokół siebie rzeszę widzów, którzy z zainteresowaniem śledzą losy bohaterów, zajmujących się prowadzeniem gospodarstw rolnych. Jednymi z bardziej rozpoznawalnych uczestników programu są Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj. Małżeństwo prowadzi gospodarstwo, które zajmuje się głównie produkcją mleka. Oprócz tego aktywnie działają w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco relacjonują przebieg swoich prac. Zdarza się również, że Justyna i Łukasz udzielają wypowiedzi publicznych. Tak było w tym przypadku. Zakochani zdradzili, czy mają kontakt z innymi uczestnikami.

"Rolnicy.Podlasie". Justyna i Łukasz mają kontakt z innymi uczestnikami? Padły zaskakujące słowa

Niedawno Justyna i Łukasz udzielili obszernego wywiadu dla portalu Party.pl. W trakcie rozmowy zostało poruszonych wiele tematów. W pewnym momencie małżeństwo usłyszało pytanie, czy nawiązało jakieś więzi z pozostałymi bohaterami programu. Wyszło na jaw, że Justyna i Łukasz utrzymują kontakt jedynie z jedną parą. Okazuje się, że problemem jest dzieląca ich odległość. Padło też pewne nawiązanie pod kontem produkcji. "Nie dane nam za bardzo było. Mamy gdzieś kontakt z Agnieszką i Jarkiem, ale produkcja nie organizowała nam takiego dnia, żebyśmy mogli się poznać, a też nie mieszkamy blisko siebie. Podlasie jest dość rozległe" - powiedziała Justyna. Chcecie zobaczyć zdjęcia małżeństwa z programu "Rolnicy.Podlasie"? Zajrzyjcie do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnicy.Podlasie". Łukasz wspomina początki w programie. To wszystko zamysł Justyny

W tej samej rozmowie Justyna i Łukasz cofnęli się pamięcią do swoich początków w programie "Rolnicy.Podlasie". Okazuje się, że to rolniczka namówiła męża, aby spróbowali swoich sił i zabłysnęli w telewizji. - Tak naprawdę to żony zasługa jest troszkę. Tak jak już mówiłem, my jesteśmy kreatywnymi ludźmi i próbujemy sił we wszystkim, lubimy przygody różne, no i gdzieś tam się dowiedzieliśmy, że można się zgłosić - wspominał Łukasz.