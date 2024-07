Waldemar i Dorota wystąpili w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Rolnik początkowo rozwijał relację z Ewą, jednak w finale wszyscy dowiedzieli się, że ich związek nie przetrwał. Jak się nagle okazało, Waldemar zaczął układać sobie życie z Dorotą. Warto podkreślić, że początkowo ją odrzucił. Parę jednak połączyło prawdziwe uczucie. Obecnie zakochani czekają na narodziny córki. Dorota opublikowała wymowne zdjęcie.

"Rolnik szuka żony". Dorota pokazała ciążowy brzuch. Opublikowała zdjęcie w sieci

Waldemar i Dorota z programu "Rolnik szuka żony" są już rodzicami. Para ma dzieci z poprzednich związków. Dotychczas oboje doczekali się synów. Wkrótce jednak na świat przyjdzie ich córka. Nie da się ukryć, że w ich życiu będzie dużo zmian. Wraz z narodzinami dziecka, Dorota z synem przeprowadzą się do Waldemara. Wcześniej nie spieszyli się z tą decyzją, głównie z okazji na remont. Co więcej, rolnik pracuje nad pokoikiem dziecięcym dla pociechy.

Fani wyczekują narodzin dziecka pary. Tuż po usłyszeniu radosnej nowiny rzucili się do gratulowania. "A to niespodzianka! Gratuluję", "Gratulacje! Bądźcie szczęśliwi", "Gratulacje, wspaniała wiadomość, widać w was miłość ponad wszystko" - pisali w komentarzach pod jednym z postów. Dorota aktywnie działa w mediach społecznościowych. Kobieta zebrała niecałe 50 tysięcy obserwujących. Wcześniej ukochana rolnika regularnie wstawiała posty z życia prywatnego. Obecnie nieco zastopowała ze publikowaniem nowych fotografii. Takiego kadru jednak nie odpuściła. Na jej profilu na Instagramie pojawiło się urocze ujęcie z brzuchem ciążowym. Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

'Rolnik szuka żony'. Dorota i Waldemar fot. screen TVP VOD

"Rolnik szuka żony". Waldemar dowiedział się o ciąży w walentynki

Okazało się, że Waldemar dowiedział się o ciąży swojej ukochanej w bardzo nietypowy sposób. W wywiadzie dla portalu Party.pl zdradził, że jego partnerka postawiła na bardzo romantyczny moment. Po raz pierwszy o dziecku usłyszał walentynki. "Byłem wtedy w Szczecinie na te walentynki i tu taka niespodzianka" - zdradził w wywiadzie. Dorota trzymała go w niepewności, bo chciała wiedzieć, jakiej płci jest dziecko. "Musiała czekać półtora miesiąca, żeby mieć stuprocentową pewność, że to córeczka jest" - skwitował. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Joanna ogłosiła poważną decyzję. Zaczyna nowy rozdział. "Czas na zmiany"

'Rolnik szuka żony'. Waldemar i Dorota fot. instagram.com/c5waldi_passion_farmer