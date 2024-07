Jesień szykuje się dla telewizyjnych widzów interesująco. Przede wszystkim będą oni mieli okazję zobaczyć nowy sezon "M jak miłość". Wspomniany serial cieszy niesłabnącą popularnością przez ponad dwie dekady. Scenarzyści dołożyli wszelkich starań, by w najnowszych odcinkach widzowie nie mieli powodu, by narzekać na nudę. Kinga Zduńska, to jedna z kluczowych bohaterek serialu. W jej postać od lat niezmiennie wciela się Katarzyna Cichopek. Jak wiadomo, aktorka na jesieni ma również poprowadzić nowe show Polsatu "Moja mama i twój tata", czy to znaczy, że nie zobaczymy jej już w serialu?

Katarzyna Cichopek odejdzie z "M jak miłość"? Obwieściła, że nagrała już ostatni odcinek przed dłuższą przerwą

Odkąd ogłoszono, że Katarzyna Cichopek zostanie gospodynią nowego programu "Moja mama i twój tata" wielu widzów zastanawia się, co dalej z jej wątkiem w "M jak miłość". Najwięksi fani serialu z pewnością w wielkich emocjach wyczekują na dalszy rozwój wydarzeń. Spekulacje na temat odejścia Katarzyny Cichopek z "M jak miłość" podsycił fakt, że zamieściła ona relację na Instagramie, na której oświadczyła, że właśnie zakończyła pracę na planie serialu przed długą przerwą. Jak na razie, nie wiadomo, czy producenci zdecydują się uśmiercić jej postać, czy Kinga wyjedzie na jakiś czas za granicę, a może najzwyczajniej w świecie aktorce uda się połączyć oba zobowiązania. Jedno jest pewne, jesień zapowiada się naprawdę emocjonująco, zarówno dla fanów "M jak miłość", jak i dla tych, którzy wyczekują premiery nowego programu. Zdjęcia Katarzyny Cichopek możecie zobaczyć w naszej galerii na górze strony.

Katarzyna Cichopek poprowadzi nowe show Polsatu. O czy będzie program?

Już na jesieni Katarzyna Cichopek poprowadzi nowe randkowe show o nazwie "Moja mama i twój tata". Jest to najnowsza produkcja Polsatu, w której dorosłe dzieci mają za zadanie znalezienie odpowiednich partnerów dla swoich rodziców singli. Dzieci będą zamieszkiwać w jednym z domów i na bieżąco będą śledzić poczynania rodziców, którzy będą poznawać się w drugim domu. Na czas trwania programu uczestnicy mają być całkowicie odcięci od świata zewnętrznego. Prace na planie już się rozpoczęły.