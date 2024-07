"Ślub od pierwszego wejrzenia" to dosyć kontrowersyjny format, w którym pary widzą się po raz pierwszy przed ołtarzem. Przy programie pracuje grono ekspertów, które ma dobrać uczestników w taki sposób, by ci stworzyli udany związek. Niestety, "Ślub" nie może pochwalić się wysoką skutecznością. Większość relacji kończy się jeszcze w programie. W ósmej edycji widzowie poznali Martę Milkiewicz, która została sparowana z Patrykiem Aniśko. Fani bardzo kibicowali zakochanym, niestety związek nie przetrwał próby czasu. Niedługo po finale Marta ogłosiła rozstanie. Trochę czasu minęło, nim uczestniczka odnalazła prawdziwą miłość. Od niedawna Milkiewicz jest szczęśliwą mężatką. Zmiana statusu to nie jedyna nowość w jej życiu. Marta zdecydowała się na ogromną metamorfozę! Jej najnowsze zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Na ślubie Kaczorowskiej wydarzyła się tajemnicza sytuacja. "Czuć było, że to dzieje się z siły wyższej"

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta skończyła z blondem. Teraz jest... ruda

Uczestniczka wrzuciła urocze zdjęcie ze swoim mężem, na którym pozuje uśmiechnięta. Widać, że Marta jest szczęśliwa. Tuli się do ukochanego, który również nie szczędzi jej czułości. To, co przede wszystkim przyciąga uwagę, to włosy Milkiewicz. Kiedyś intensywny blond, a teraz mocny rudy. Marta zdecydowała się też na radykalne cięcie i prostą grzywkę. Jak wam się podoba w takim wydaniu? Dajcie znać w sondażu na końcu artykułu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta niedawno wzięła ślub. Wyglądała olśniewająco

Na próżno szukać na profilu Marty zdjęć z niedawno odbytej uroczystości. Uczestniczka raczej nie chwali się swoim życiem osobistym. Nie można jednak powiedzieć, że zostawiła swoich fanów z niczym. Na InstaStories trafiło jedno zdjęcie z zaślubin. Widzimy na nim szczęśliwą Martę i jej nowego partnera. Panna młoda zdecydowała się na długą białą suknię bez ramiączek z szerokimi rękawami. Bujne wówczas włosy podkręciła i fikuśnie upięła. W rękach trzymała pokaźny bukiet z białych i różowych kwiatów. Z kolei pan młody miał na sobie klasyczny granatowy garnitur. Obydwoje wyglądali naprawdę dobrze! ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". A jednak! Kornelia i Marek ogłosili radosną nowinę. Termin już niedługo

Marta Milkiewicz z ukochanym Fot. @martamilikiewicz/ Instagram