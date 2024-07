Grzegorz "Hellboy" Gluszcz dał się poznać w programie "Hotel Paradise" i "Hotel Paradise. All Stars". W tej ostatniej edycji nie miał najlepszych doświadczeń. Choć mężczyzna wraz z Julią zwyciężył randkowe show, zakończenie odcinka niewątpliwie zaskoczyło fanów. W trakcie ścieżki lojalności uczestniczka postanowiła rzucić kulę na kwotę 100 tysięcy złotych. Podkreśliła, że nie podobało jej się zachowanie partnera w stosunku do innych kobiet. Ponadto nazwała go babiarzem. Sytuacja wywołała medialną batalię. Obecnie Grzegorz wykorzystuje popularność, którą zyskał za pomocą programu. W mediach społecznościowych obserwuje go ponad 120 tys. osób. Niedawno opowiedział fanom o pewnym zabiegu, który musiał przejść.

"Hotel Paradise". Grzegorz przeszedł poważny zabieg. To od dawna był jego kompleks

Grzegorz niedawno poddał się zabiegowi medycznemu. Uczestnik "Hotelu Paradise" wyznał, że od dzieciństwa cierpiał na ginekomastię. - Już od małego miałem ten problem, traciłem pewność siebie - podkreślił. Mężczyzna od wielu lat miał powiększone gruczoły piersiowe. Przyznał, że był to dla niego duży kompleks. W końcu jednak postanowił się go pozbyć. W tym celu wybrał się do odpowiedniego lekarza. Cały proces zaprezentował fanom. Grzegorz przyznał, że jest bardzo zadowolony z efektów zabiegu i "czuje się świetnie". A co na to fani? "Szacun za dystans, i dobrze, że walczysz z kompleksami", "Super, że w końcu spełniłeś marzenie i kompleks zniknął", "Efekt wow" - pisali obserwatorzy Grzegorza w sieci. Zdjęcia Grzegorza z "Hotelu Paradise" znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

"Hotel Paradise". Czy Grzegorz szuka prawdziwej miłości?

Grzegorz z "Hotelu Paradise" w 2023 roku zakończył przygodę z "Hotelem Paradise". Jak wówczas wyglądało jego życie miłosne? Okazuje się, że miał już jakieś przelotne znajomości, które jednak nie zaowocowały niczym więcej. "Gdzieś tam ktoś się pojawił na chwilę, potem nic z tego nie wyszło i raczej nie fokusuję się na tym, mam zajętą głowę, wolę się skupiać na samym własnym rozwoju. Teraz na przykład trzymam bardzo duży dystans i nie chcę po prostu poczuć się znowu skrzywdzony, tak jak się czułem w programie, po programie w zasadzie. Nie chcę wchodzić w żadne relacje, choć wiadomo, jakie jest życie, różne scenariusze i to nigdy nie mów nigdy" - wyznał wówczas w wywiadzie z portalem cozatydzien.tvn.pl. Myślicie, że coś zmieniło się w tej kwestii?