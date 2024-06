"M jak miłość" to uwielbiany przez widzów serial, który cieszy się niesłabnącą popularnością od ponad dwóch dekad. Obecnie trwa przerwa w emisji produkcji, ale jak wiadomo, po wakacjach szykuje się pełno zwrotów akcji i niespodziewanych wydarzeń. Okazuje się, że na ekrany powróci Radek (Philippe Tłokiński), mąż Izy (Adriana Kalska). Mężczyzna ostatni raz pojawił się w 1782. odcinku, a po ślubie wyszło na jaw jego prawdziwe oblicze. Iza z dziećmi nie była już na pierwszym miejscu, które zajęła praca. Wiele wskazuje jednak na to, że przez szereg niespodziewanych okoliczności Radek otrzeźwieje i przewartościuje swoje priorytety.

"M jak miłość". Dawno niewidziany Radek powróci po zaginięciu Marcina

W ostatnich odcinkach "M jak miłość" między świeżo upieczonymi małżonkami źle się działo. Stawianie pracy ponad rodzinę powodowało częste kłótnie i liczne napięcia. Czara goryczy przelała się, gdy Maja (Laura Jankowska) uległa poważnemu wypadki, a Radek mimo to nie skrócił wyjazdu służbowego. W nowym sezonie po zaginięciu Marcina (Mikołaj Roznerski) Radek stanie jednak na wysokości zadania. Jak informuje portal swiatseriali.interia.pl, po zaginięciu Marcina Maja i Szymek (Stanisław Szczypiński) również mogą być narażeni na niebezpieczeństwo. To właśnie dlatego Iza postanowi przechować ich w Holandii u rodziny Radka. Maja i Szymek prawdopodobnie szybko się zaaklimatyzują, a nawet polubią bliskich ojczyma. Z kolei sam Radek niezwykle zaangażuje się w pomoc przy ich wychowaniu. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"M jak miłość". Radek przejdzie nie lada przemianę. W końcu postawi na rodzinę

Wiele wskazuje na to, że po wakacjach Radek całkowicie się odmieni, a także nieco przewartościuje życie. Zamiast stawiać tylko i wyłącznie na pracę zacznie o wiele bardziej patrzeć na rodzinę. Co prawda, nie zrezygnuje z dziennikarstwa, ale w najtrudniejszych momentach będzie wspierał Izę, a także dzieci. Być może zmiana jego zachowania pozytywnie wpłynie na małżeństwo z Izą, w którym w ostatnim czasie źle się działo. Czy faktycznie tak będzie? O tym przekonamy się już niebawem w nowym sezonie. ZOBACZ TEŻ: "M jak miłość". Fatalne wieści dla fanów serialu. Po wakacjach nie zobaczymy lubianej bohaterki.