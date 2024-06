"Hotel Paradise" to randkowy program, który jest emitowany w TVN7. Na sam koniec zwycięska para decyduje: miłość czy pieniądze? Trudny wybór mieli Jędrek i Agnieszka, którzy w ósmej edycji walczyli o główną nagrodę. Mało kto spodziewał się tego, co zdarzyło się na ścieżce lojalności. Uczestniczka randkowego show rzuciła kulą na 100 tysięcy złotych! Podzieliła się wygraną z Jędrkiem? Już wiemy.

Zobacz wideo Agnieszka Sienkiewicz otwarła się na temat pieniędzy. "Zmieniają życie"

"Hotel Paradise". Jędrek wydał specjalne oświadczenie. To wszystko wyjaśnia

Tuż po finale, w rozmowie z serwisem dziendobry.tvn.pl, Agnieszka wyznała, że podzieliła się wygraną z Jędrkiem. "Od samego początku było takie założenie, nawet nie podejmując tej decyzji, że rzucę kulą, że dzielimy się na pół, cokolwiek się nie wydarzy. Bez względu na to, czy rzuciłam, czy bym nie rzuciła, również dzielimy się na pół tymi pieniędzmi. Razem doszliśmy do finału, razem byliśmy od samego początku" - mówiła. Fani jednak nie mogli w to uwierzyć. Od kilku miesięcy na profilu kobiety pojawiały się komentarze, w których internauci sugerowali, że Jędrek nie dostał pieniędzy. W końcu jednak wszystko się wyjaśniło.

Jędrek opublikował oświadczenie, w którym wyjaśnił, czy otrzymał pieniądze z wygranej w "Hotelu Paradise". "Tak, jak deklarowała w wywiadach, jak cały czas rozmawialiśmy, że zawsze podzielimy się wygraną, niezależnie, kto rzuci kulą. (...) Mam te pieniądze, nie muszę wam udowadniać, muszę to udowodnić przed Urzędem Skarbowym. Ale wracając do Agnieszki, jest i była jedną z osób, którym mogłem ufać (...), więc ten cały hejt, który ją spotkał, jest nieporozumieniem" - wyznał w filmiku na Instagramie. Jesteście zaskoczeni? Więcej kadrów z finału ósmej edycji "Hotelu Paradise" znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

"Hotel Paradise". Hejterzy nie dawali Agnieszce spokoju

Agnieszka z programu "Hotel Paradise" musiała się liczyć z ciągłym hejtem. Kobieta opublikowała na swoim profilu zrzuty ekranu wiadomości, jakie dostawała. Okazało się, że za każdym razem internauci pytali ją, czy korzysta z pieniędzy, którymi rzekomo nie podzieliła się z Jędrkiem. Agnieszka zachęciła bohatera programu do opublikowania wyjaśnień. Na jej profilu pojawił się również filmik, w którym kobieta otwarcie zadeklarowała, że już nie przejmuje się opinią innych. "Podchodzę do życia z ogromnym dystansem. Jak już zauważyliście, lubię ryzykować i podejmować abstrakcyjne decyzje. Często z różnym skutkiem. Mimo to, jakikolwiek ten skutek by nie był jestem wdzięczna za to, co mam" - napisała w sieci.