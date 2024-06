Jaruś to jedna z najbarwniejszych postaci serii "Chłopaki do wzięcia". Obrotny uczestnik zadbał o swoich fanów i poza udziałem w programie tworzy treści w serwisie YouTube. Jarosław Mergner jest tym szczęściarzem, który jakiś czas temu bez pamięci zakochał się w Gosi. W 2021 roku wziął ślub z ukochaną, ale jak się niedawno okazało, małżeńska idylla została brutalnie przerwana i bohater serii "Chłopaki do wzięcia" oznajmił, że jego związek z Gosią to już przeszłość. Jarek właśnie obchodził urodziny. Widać, że nadal tęskni nad ukochaną. W tak ważnym dniu myślał tylko o niej.

"Chłopaki do wzięcia". Jaruś świętuje 40 urodziny. W głosie ma tylko jedno

Jaruś w "Chłopakach do wzięcia" jest od samych początków serii, więc widzowie mocno się z nim zżyli i wiernie mu kibicują. Wiadomość o tym, że uczestnik show znów jest kawalerem, bardzo ich zasmuciła. Niedawno Jaruś świętował swoje 40. urodziny. Z tej okazji wybrał się do swojego przyjaciela Tomka, którego poznał w sieci. Niestety nawet urodzinowy tort i zdmuchiwanie świeczek nie poprawiło humoru Jarusia, który cierpi po rozstaniu.

Gosia mi nawet życzeń nie złożyła. Urodziny mam a to się sypie, Gosi nie ma, bo po prostu olewa mnie i tyle

- gorzko podsumował Jarek. Przyjaciel Jarusia nie mógł patrzeć na jego cierpienie i wszelkimi możliwymi sposobami próbował go pocieszyć. - W 40. urodziny przychodzi w życiu moment, kiedy nie pozostaje nic innego, jak iść swoją drogą. Moment, by udać się tam, gdzie kierują Cię marzenia! Nie płacz stary - podsumował Tomasz. Zdjęcia z przyjęcia Jarka znajdziecie w naszej galerii na górze strony .

"Chłopaki do wzięcia". Przyjaciel Jarka o kulisach rozstania z Gosią

Niedawno przyjaciel Jarusia z "Chłopaków do wzięcia" wyjawił szokujące kulisy rozstania Jarka i Gosi. Wspomniał o rodzinie żony, która miała go źle traktować i wykorzystywać finansowo. - Powiem krótko i na temat, oficjalnie: Jarek już nie jest ze swoją żoną. Już jest dalej chłopakiem do wzięcia [...] Powiem wam tylko tyle: z Jarka sobie zrobili skarbonkę, tylko się liczyła kasa dla nich, a Jarek miał ciągle za wszystko płacić. Jak się zbuntował, to nawet nie mógł usiąść przy stole wielkanocnym. Oddzielnie musiał jeść - wyjawił Tomasz.