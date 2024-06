Amelia i Dominik poznali się na planie 12. edycji "Top Model". Choć uczestniczka była wówczas zaręczona, jej związek się rozpadł. Niebawem natomiast uczucie do kolegi z programu. Niedługo po zakończeniu modowego show para ujawniła swój związek. Kilka miesięcy później zakochani ogłosili z kolei, że spodziewają się pierwszego dziecka. Córka modeli jest już na świecie. Szczęśliwi rodzice pochwalili się zdjęciem dziewczynki w mediach społecznościowych.

"Top Model". Amelia i Dominik zostali rodzicami. Nadali córce bardzo oryginalne imię

Amelia i Dominik z 12. edycji "Top Model" powitali na świecie pierwsze dziecko. Dziewczynka przyszła na świat w niedzielę 16 czerwca. Szczęśliwi rodzice pochwalili się pierwszym zdjęciem pociechy w mediach społecznościowych. Zakochani już jakiś czas temu ogłosili, że ich córka otrzyma oryginalne imię Aurora.

Jako mama, to co mogę obiecać tobie Aurora to to, że nigdy nie będziesz sama. Będę przy tobie w każdym momencie, by ci pomóc, by cię wesprzeć i popchnąć do przodu. Wiem, że nasza przyszłość będzie piękna, kolorowa i pełna miłości

- napisała w poście z okazji Dnia Matki Amelia. Dziewczynka skradła serca internautów, którzy zasypali sekcję komentarzy zachwytami i gratulacjami. "Witaj, Aurora! Dużo szczęścia i zdrówka dla całej rodzinki", "Ależ śliczna istotka", "Rośnij piękna i zdrowa, kruszynko!", "Chyba do mamy podobna. Patrząc na usta i bródkę", "Aurora piękna i zdrowa, to najważniejsze" - pisali komentujący. Zdjęcie córki Dominika i Amelii znajdziecie w naszej galerii.

