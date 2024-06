"Chłopaki do wzięcia" to uwielbiany przez widzów program. Produkcja jest realizowana od 2012 roku i cieszy się sporą popularnością wśród widzów. Założeniem formatu jest pomoc uczestnikom pochodzącym ze wsi lub mniejszych miejscowości w znalezieniu upragnionej miłości. Przez lata emisji przez program przewinęło się mnóstwo bohaterów. Bez wątpienia do jednych z najbardziej popularnych możemy zaliczyć rodzeństwo Koch. Choć początkowo to Karina miała wspierać Stefana w programie, to z czasem sama stała się jedną z głównych postaci. Warto dodać, że rodzeństwo pojawia się w formacie już od pięciu lat. Przez ten czas Karina przeszła sporą metamorfozę.

"Chłopaki do wzięcia". Karina przez lata przeszła niesamowitą metamorfozę. Tak się zmieniła

Gdy Karina dołączyła do "Chłopaków do wzięcia" jej głównym celem było motywowanie i wspieranie brata, by ten nie tracił wiary w znalezienie ukochanej. Jednak z każdym kolejnym odcinkiem widzowie zaczęli dostrzegać w niej coś więcej. Przez pięć lat obecności w programie Karina przeszła niesamowitą metamorfozę. Ze skromnej dziewczyny, stojącej w cieniu brata stała się pewną siebie kobietą, która potrafi rozkochać w sobie tysiące widzów. Bez wątpienia zmianom uległ także jej wygląd. Przypominamy, że na początku programu Karina nosiła długie włosy, później je skróciła. Teraz natomiast nosi modną i krótką fryzurę. Niezmienny pozostaje jedynie ciemny kolor jej włosów. Zdjęcia Kariny z "Chłopaków do wzięcia" możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Chłopaki do wzięcia". Karina znowu się zakochała. Te słowa mówią same za siebie

Ostatnio na profilu Kariny na TikToku pojawiło się nagranie, na którym możemy zobaczyć ją w towarzystwie nowego partnera. Para jest w trakcie jazdy samochodem. Na nagraniu możemy też przysłuchać się prywatnej rozmowie zakochanych. Jacek wyznaje Karinie miłość, a ta odwzajemnia jego uczucia. - Ty też mnie kochasz, to daj rączkę. Dziękuję ci, że mnie kochasz, wiesz. Ja cię kocham najbardziej na świecie - wyznaje Jacek, nowy partner Kariny.