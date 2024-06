Karina Koch to jedna z najbarwniejszych bohaterek formatu "Chłopaki do wzięcia". W programie pojawiła się wraz ze swoim bratem Stefanem. Rodzeństwo wspiera się w poszukiwaniu miłości, chociaż zdarzają im się kłótnie. Jakiś czas temu siostra Stefana chwaliła się romantyczną relacją z Karolem, który pojawił się także w ostatniej edycji programu 'Rolnik szuka żony", gdzie starał się o względy Agnieszki. Wygląda na to, że po tej relacji zostało już tylko wspomnienie. Karina znowu się zakochała.

"Chłopaki do wzięcia". Karina znowu się zakochała. Tym razem w łysym Jacku

Wygląda na to, że relacja Kariny i Karola nie przetrwała próby czasu, ale jak się okazuje nic straconego, bo siostra Stefana znów jest zakochana. Na profilu Kariny na TikToku pojawiło się nagranie z nowym partnerem. W klipie zatytułowanym "Karinka in love" widzimy Karinę i ramię jej ukochanego w trakcie jazdy samochodem. Przy okazji mamy okazję podsłuchać prywatną rozmowę pary nagraną z ukrycia przez jej nowego chłopaka. Partner Kariny, Jacek, wyznaje jej miłość i jak się okazuje, siostra Stefana odwzajemnia jego uczucia. - I ci się podobam pomimo tego, że jestem łysy? - dopytuje mężczyzna, na co Karina odpowiada twierdząco. Nagranie opublikowane przez Karię znajdziecie na dole strony.

Ty też mnie kochasz, to daj rączkę. Dziękuję ci, że mnie kochasz, wiesz. Ja cię kocham najbardziej na świecie

- wyznaje Jacek, nowy partner Kariny.

"Chłopaki do wzięcia". Były chłopak Kariny podrywał Agnieszkę z "Rolnik szuka żony"

Karina z "Chłopaków do wzięcia" bardzo długo publikowała na Facebooku romantyczne ujęcia z Karolem, zanim para zakończyła relację. Co ciekawe jej partner pojawił się w programie "Rolnik szuka żony" na randce z Agnieszką. Podczas spotkania wyznał, że sam wychowuje 15-letniego syna, którego mama zmarła, kiedy chłopiec miał kilka lat. Karol podarował rolniczce rysunek konia w drewnianej ramce, którego autorem miał być lokalny artysta. Agnieszka jest właścicielką stadniny i bardzo kocha konie, więc poczuła się wzruszona. Niedługo potem Karina opublikowała wpis w sieci, w którym pochwaliła się, że to ona jest autorką tego "arcydzieła". "I jest mój konik. To ja ta artystka. Bardzo mi miło, że pokazali go w programie. Dzień przed nagraniami byliśmy w Mosznej i tam były obrazy koni, to mi się przypomniały czasy szkoły, że rysowałam. I tak właśnie pomyślałam, że może narysuję konia i dam Karolowi. Nocą rysowałam i potrzebowałam parę prób, nim w miarę wyjdzie" - napisała dumnie na Facebooku.