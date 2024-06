Angelika Kałużna wzięła udział w trzeciej edycji popularnego show "Farma". Uczestniczka zaszła aż do wielkiego finału, który udało jej się zwyciężyć. Tym samym stała się pierwszą kobietą, która zdobyła tytuł zwycięzcy programu. Widzowie pokochali ją za szczerość i charyzmę. Jakiś czas temu Angelika ogłosiła, że wraz ze swoim partnerem Bartkiem spodziewają się narodzin dziecka. Teraz przekazali kolejną radosną nowinę. Okazuje się, że maluch jest już na świecie.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto nowy uczestnik "Farmy". Shiva potrafi rozmawiać z kozami

"Farma". Zwyciężczyni trzeciej edycji show urodziła! Długo ukrywała ciążę

Po udziale w telewizyjnym show Angelika aktywnie działa w mediach społecznościowych. To właśnie na Instagramie podzieliła się wiadomością o ciąży. Nie zrobiła tego jednak od razu. Rewelację przekazała, dopiero gdy widać już było wyraźnie zaokrąglony brzuch i ciążowe krągłości. "Kochani, ja dostałam od życia więcej, niż oczekiwałam. Zawsze chciałam mieć cudownego faceta i myślałam, że takich nie ma, a jednak. Bartek to cudowny człowiek, który dał mi córkę. Nie mogę się doczekać, aż będę mogła wziąć ją na rączki, pocałować. Jestem tak szczęśliwa, że brak mi słów, żeby to opisać" - napisała wówczas. W końcu nastał ten szczęśliwy dzień, a zwyciężczyni trzeciej edycji "Farmy" pochwaliła się, że jej córka jest już na świecie. Póki co, kobieta nie zdecydowała się ujawniać, jakie imię dla niej wybrała. Zdradziła jedynie, że poród nie należał do najłatwiejszych. "Już jesteśmy razem. Jak tylko będę miała możliwość sama, bez żadnej pomocy osoby trzeciej wstać to dodam post i opowiem wam, jak okropnie się męczyłam podczas porodu. Daje wam znać, ale chwilę mnie tutaj nie będzie, bo muszę się nacieszyć kluseczką. Z góry dziękuję za wszystkie gratulacje" - napisała na Instagramie. Po zdjęcia Angeliki z "Farmy" zapraszamy was do naszej galerii na górze strony.

"Farma". To już oficjalne będzie następny sezon. Pojawi się nowa prowadząca

Jak wiadomo, widzowie będą mogli zobaczyć czwartą edycję "Farmy". Co prawda nie zdradzono jeszcze oficjalnej daty premiery, jednak ujawniono pewne szczegóły. Wiadomo, że program pojawi się na antenie w styczniu 2025 roku. Do tej pory show prowadzone było przez Marcelinę Zawadzką i Ilonę Krawczyńską. Teraz dołączy do nich Milena Krawczyńska, siostra drugiej. Zamierzacie czekać na kolejny sezon?