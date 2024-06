Za nami 701. odcinek "Milionerów". Tym razem Hubert Urbański ugościł w programie panią Katarzynę Frużyńską z Krakowa. Kobieta na co dzień jest liderką w szkoleniach. Podkreśliła, że wiedza zdobyta jeszcze za czasów studiów nigdy ją nie zawodzi. Pani Katarzyna opowiedziała nieco o swojej edukacji. Udało jej się skończyć kilka kierunków na Uniwersytecie Jagiellońskim. Czy ta wiedza pomoże jej w zdobyciu upragnionego miliona złotych? Sprawdźcie, jak poradziła sobie w grze.

"Milionerzy". Hoja to azjatycka roślina pnąca. Jej kwiaty zwykle przypominają kształtem

Początkowo pani Katarzyna nie miała sobie równych. Potrafiła sobie poradzić z wieloma pytaniami. W trakcie drogi do miliona złotych korzystała z kół ratunkowych. Dużą pomocą okazała się również wiedza pani Katarzyny z różnych dziedzin. Jedna z kategorii bardzo ją zaskoczyło. Chodziło o pytanie za dziesięć tysięcy złotych. W tym momencie miała do dyspozycji jeszcze dwa koła. Pytanie brzmiało: "Hoja to azjatycka roślina pnąca. Jej kwiaty zwykle przypominają kształtem". Dla bohaterki przygotowano cztery możliwe odpowiedzi:

A. trójkąty równoboczne,

B. nadmuchane baloniki,

C. wydłużone pałeczki,

D. pięcioramienne gwiazdy.

Pani Katarzyna przyznała, że nie zna poprawnej odpowiedzi. Wyznała nawet, że z reguły rośliny jej usychają. Jak postąpiła dalej? Po więcej zdjęć "Milionerów" zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Milionerzy". Poprawna odpowiedź na pytanie

Pani Katarzyna stwierdziła, że to nie czas na ryzyko. Postanowiła poprosić o pomoc publiczność. Osoby zebrane w studio mogły głosować za poprawną opcją. Aż 80 proc. widowni zagłosowało za opcją "D.". Z kolei 18 proc. twierdziło, że odpowiedni jest wariant "A.". Uczestniczka zaufała większości. Publiczność po raz kolejny okazała się nieoceniona! Kobieta mogła kontynuować grę w "Milionerach".

"Milionerzy". Ciekawe pytania z poprzednich odcinków

