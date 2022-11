"Milionerzy" to jeden z najbardziej lubianych teleturniejów. Program emitowany od dwóch dekad na antenie TVN gromadzi rzeszę widzów przed telewizorami. Prowadzący Hubert Urbański jest gotowy wręczyć kolejny czek na milion złotych, ale czy tym razem uda się uczestnikowi?. W 595. odcinku nie brakowało trudnych pytań. O milion dalej walczył pan Marek nauczyciel angielskiego z Częstochowy. Uczestnik, mimo trudności w poprzednim odcinku zgromadził już 75 tysięcy złotych.

REKLAMA

Zobacz wideo Pytania, które mocno zaskoczyły uczestników teleturnieju "Milionerzy". Odpowiedzielibyście na nie?

"Milionerzy". Czym jest pessar? Pan Marek musiał poprosić o pomoc publiczność

"Milionerzy". Warto je żuć dla uśmierzenia bólu zęba:

A. konwalie

B. goździki

C. rododendrony

D. oleandry

Pan Marek nie znał odpowiedzi na to pytanie musiał się długo zastanowić zanim zdecydował się zaznaczyć którąś z nich. Ostatecznie wybrał B, które okazało się poprawne.

"Milionerzy". Ile trójstyków, czyli trójgranicznych punktów ma Polska?:

A. dwa

B. trzy

C. pięć

D. sześć

Uczestnik musiał się dobrze zastanowić, po krótkiej analizie zdecydował się na zakończenie gry. Pan Marek opuścił studio bogatszy o 125 tysięcy złotych. Do gry o milion przystąpił kolejny uczestnik pan Kacper, student Politechniki Krakowskiej.

"Milionerzy". Grzęda to drążek, na którym:

A. umieszcza się mieszczan

B. mocuje się łańcuchy

C. podciąga się akrobata

D. odpoczywa ptactwo domowe

Mężczyzna nie był pewny lecz zdecydował się zaryzykować i wybrał D, które okazało się poprawną odpowiedzią.

"Milionerzy". Co robi ten, kto uszkodził żwacze:

A. utyka

B. trzyma się za brzuch

C. masuje szczękę

D. nie zgina ręki

Pan Kacper długo się zastanawiał. To pytanie sprawiło mu nie lada wyzwanie. W końcu zdecydował się wykorzystać koło ratunkowe i wykonał telefon do przyjaciela. Zaznaczył odpowiedź C, które okazało się prawidłowe.

"Milionerzy". O obrotowym w piłce ręcznej mawia się, że gra:

A. na trójkącie

B. na kwadracie

C. na rombie

D. na kole

To pytanie nie sprawiło uczestnikowi problemu. Od razu zdecydował się na D, które okazało się poprawne. Pan Kacper grał dalej. W 595. odcinku zyskał pięć tysięcy złotych i w kolejnym będzie kontynuował grę o milion.

"Milionerzy": Kogo poślubiła Cosima, córka Ferenca Liszta? Pan Michał poległ

"Milionerzy". Ciekawe pytania z poprzednich odcinków

W 580. odcinku "Milionerów" o milion walczył pan Rafał. Mężczyznę szedł po milion, niestety pokonało go pytanie o biustonosz. Uczestnik nie zaryzykował i opuścił program bogatszy o 250 tysięcy złotych.

W 587. odcinku "Milionerów" o główną wygraną walczył pan Jan. Uczestnik bardzo dużo strzelał lecz finalnie udało mu się zgromadzić całkiem sporą sumę.

Kolejny odcinek "Milionerów" już 10 listopada o godzinie 20:55 na antenie TVN.