W "Tańcu z Gwiazdami" z odcinka na odcinek poprzeczka ustawiana jest coraz wyżej. W zeszłym tygodniu z programem pożegnali się Michał Mikołajczyk i Julia Suryś. Tym razem szóstka początkujących tancerzy musiała zmierzyć się z choreografiami w rytm piosenek z kultowego filmu "Dirty Dancing". Kto poradził sobie najlepiej? Nie zabrakło zaskoczeń.

Jako pierwsi na parkiecie zatańczyli Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński. Za swinga zgarnęli 35 punktów.

Jamala i Jacek Jeschke w zeszłym tygodniu oczarowali jurorów tangiem. Tym razem zmierzyli się z rumbą, za którą zebrali 30 punktów.

Natalia Janoszek i Rafał Maserak zatańczyli fokstrota, za którego dostali 37 punktów.

To nie jest nudne, mdłe, to jest ciekawe, poukładane - powiedział zadowolony Michał Malitowski.

Zwycięzca 12. edycji "TzG", Piotr Mróz z widowni przyznał, że jego zdaniem Natalia jest najlepiej tańczącą uczestniczką tej edycji.

Jacek Jelonek nie ukrywał, że zmęczenie powoli daje mu się we znaki. Model i Michał Danilczuk otrzymali 38 punktów. Udało im się nawet wyciągnąć na parkiet Andrzeja Piasecznego.

Takie dwie pszczółki. Macie coś, co się nazywa charyzmą, tym "wow". Wychodzicie i publiczność szaleje. Zatańczyliście perfekcyjnie, nie, ale macie charyzmę - dodała Iwona Pavlović.

Wiesław Nowobilski, który wyrasta na ogromną gwiazdę show i Janja Lesar zaprezentowali rumbę, którą jurorzy ocenili na 28 punktów.

Karolina Pisarek i Michał Bartkiewicz za walca wiedeńskiego zebrali 33 punkty.

Przysłowia mają to do siebie, że coś tam znaczą. Wcale nie dotyczą prywatnego życia, a tego, co dzieje się na parkiecie. Ja Karolino widzę u ciebie bardzo duży postęp - powiedziała Iwona Pavlović.

W kolejnym etapie przyszła pora na taneczne rywalizacje. Natalia Janoszek zmierzyła się z Iloną Krawczyńską. Jurorzy ogłosili remis. W cza-czy konkurowali ze sobą Jamala z Jackiem i Wiesław i Jania. Dodatkowe cztery punkty powędrowały do Jamali. Karolina i Michał, Jacek i Michał zmierzyli się z tangiem, ale to taniec Pisarek bardziej przypadł do gustu jurorom.

Decyzją widzów z programem pożegnali się Jamala i Jacek Jeschke, co było dosyć dużym zaskoczeniem patrząc na to, że ich taniec spodobał się jurorom.

