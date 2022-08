Choć siódma edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dobiegła końca, kurz po finale jeszcze nie opał. Mimo że wszystkie pary w momencie podjęcia decyzji postanowiły pozostać w małżeństwie, to żadna z nich nie przetrwała. Internauci wciąż śledzą losy ulubionych bohaterów, do których niewątpliwie zalicza się Agnieszka. Na Instagramie innego uczestnika show pojawiły się zdjęcia z wesela, na których widzimy go razem właśnie z Agnieszką.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wydawało się, że te pary przetrwają

Chylińska ma chore dzieci. Wyznała trudną prawdę. "Nigdy się nie żaliłam"

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka na weselu z innym uczestnikiem. "Piękny duet"

Marcin Wichrowski wrzucił na Instagram zdjęcia z wesela, na które wybrał się z Agnieszką. Para na fotografii wygląda na wyjątkowo szczęśliwą. W opisie do serii zdjęć czytamy, że uczestniczka show pomogła w przygotowaniach dekoracji pleneru na ślub.

Po weselu dawno nas tak nogi nie bolały, ale co się dziwić jak zeszliśmy ostatni z parkietu, prawda Aga? Dzięki Aga za pomoc w dekoracji pleneru na ślub. Swoją drogą reszta dekoracji to też masa mojej pracy z pomocą najbliższych, którą możecie zobaczyć na kolejnych zdjęciach. Jak wam się podoba? Każda ocena będzie dla mnie cenna. Trzeba to powtórzyć, Aga - napisał Marcin.

Fani show zaczęli spekulować, czy Agnieszkę i Marcina łączy coś więcej niż tylko przyjaźń. Na każdy taki komentarz mężczyzna reaguje emotikonką z zamkniętymi oczami. Czyżby coś było na rzeczy?

Piękny z was duet!

Pięknie, a swoją drogą, to bardzo fajnie razem wyglądacie...

Cudnie! Gdybym jeszcze raz miała ślubować to tylko w takim otoczeniu, z takim pięknym wystrojem... - piszą internauci.

Meghan Markle w naturalnej odsłonie. Brak makijażu i kręcone włosy

Myślicie, że Agnieszka i Marcin stworzyliby zgraną parę?