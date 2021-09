Julia to jedna z trzech uczestniczek nowej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", które zdecydowały się oddać swoje życie uczuciowe w ręce ekspertów. Dzień ślubu jest niezwykle ważny dla każdej panny młodej, a kiedy wybranka poznaje się chwilę przed powiedzeniem sobie sakramentalnego "tak", jest też z pewnością dodatkowo niezwykle stresujący. Julia postanowiła dodać sobie nieco pewności siebie i zdecydowała się znacznie zmienić fryzurę. Swoje włosy w kolorze ciemnego blondu przefarbowała na bardzo jasny, platynowy kolor.

W trzecim odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia", który na Player trafił we wtorek 14 września, mogliśmy obejrzeć ostatnie przygotowania uczestniczek do ceremonii. Julia, jak sama przyznała, przechodzi dość trudny okres. Mama uczestniczki nie pochwala jej decyzji o udziale w programie i relacje kobiet bardzo się pogorszyły. Na krótko przed swoim weselem postanowiła więc na jakiś czas przeprowadzić się do mieszkającego w Ciechanowie taty, który bardzo ją wspiera. Może liczyć także na pomoc Moniki, jego narzeczonej, która pomogła ułożyć jej ślubną fryzurę.

Julia swoje średniej długości blond włosy bardzo mocno rozjaśniła, a do ślubnej stylizacji zdecydowała się je zakręcić w spore fale. Część z nich upięła z tyłu głowy, większość pozostawiła rozpuszczoną. We włosy wpięła także błyszczące ozdoby - delikatną opaskę z jasnych kwiatków, a także sporą spinkę, która przytrzymywała jej włosy. Ślubna fryzura i nowy kolor włosów dopełniły całą stylizację, na którą Julia zdecydowała się w tym ważnym dniu.

Julia w 'Ślubie od pierwszego wejrzenia' Player

Trzeci odcinek "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na antenie TVN będzie można zobaczyć już we wtorek 21 września. Jak na razie nie wiadomo, kogo z kim połączyli eksperci, choć fani programu w zasadzie od pierwszego odcinka mają już swoje typy. Część internautów próbowała nawet domyślić się, kto wziął z kim ślub... na podstawie pogody!