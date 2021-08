Film "The Kissing Booth" doczekał się na platformie streamingowej Netflix trzech części. Ostatnia z nich - "The Kissing Booth 3" miała premierę 11 sierpnia 2021 r. Zakończenie pozostawiło niedosyt i fani zastanawiają się, czy pojawi się czwarta odsłona serii.

"The Kissing Booth 4". Czy będzie czwarta odsłona hitu Netfliksa?

Druga i trzecia część filmu "The Kissing Booth" była kręcona w tym samym czasie. Według medialnych doniesień, aktorzy mają mieć inne zobowiązania, które nie pozwolą im na nakręcenie kolejnej odsłony. Brakuje też czwartej, książkowej wersji, na której mogliby bazować producenci filmowi.

Miłośnicy "The Kissing Booth" nie tracą jednak nadziei! Liczą, że być może popularność trylogii przekona zarówno aktorów, jak i reżyserów oraz samą autorkę - Beth Reekles - do nakręcenia jeszcze jednej części. Niektórzy wierzą, że pojawi się chociaż serial w formie spin-offu, podobnie, jak w przypadku serii "Do wszystkich chłopców".

"The Kissing Booth". Hit Netfliksa, który powstał na podstawie książki nastolatki

Już jakiś czas temu Netflix zapowiedział, że seria "The Kissing Booth" będzie trylogią, czyli ma składać się z trzech części. Nic nie wskazuje na to, by platforma zdecydowała się na kolejną ekranizację. "The Kissing Booth" to ekranizacja książek Beth Reekles. Pierwszą część zaczęła publikować rozdział po rozdziale w 2010 r. 15-letnia Beth na platformie Wattpad. W wieku 17 lat autorka podpisała kontrakt na wydanie trzech tomów powieści z wydawnictwem Penguin Random House.

Pierwsza część trylogii została opublikowana w 2012 roku. Film miał premierę na Netfliksie sześć lat później - w 2018 r. Sequel powieści, czyli "The Kissing Booth 2: Going the Distance" doczekał się emisji w 2020 r. Premiera filmowa miała miejsce w tym samym roku. Ostatnia część, czyli "The Kissing Booth 3: One Last Time" pojawiła się 11 sierpnia 2021 r., zarówno w wersji filmowej, jak i książkowej.

Chcielibyście obejrzeć czwartą część serii "The Kissing Booth"? Czy waszym zdaniem to już zamknięta historia, do której nie trzeba wracać?