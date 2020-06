Kampania prezydencka trwa. To ostatnia prosta przed wyborami, które odbędą się już w niedzielę, 28 czerwca. To również czas podsumowań. My postanowiliśmy prześledzić najlepsze stylizacje Agaty Dudy, w których pojawiła się w ciągu ostatnich pięciu lat, gdy pełniła funkcję pierwszej damy.

Agata Kornhauser-Duda, Melania Trump Fot. Jacquelyn Martin / AP Photo Agata Duda poczas wizyty w Białym Domu Agata Kornhauser-Duda w 2019 roku towarzyszyła mężowi podczas wizyty w Białym Domu. Pierwsza dama wystąpiła wówczas w trzech kreacjach, jednak to czarno-biała sukienka skradła naszą uwagę. Zaprojektowała ją Dorota Goldpoint, która od dawna współpracuje z prezydentową. Dwukolorowa sukienka z paskiem w talii była strzałem w dziesiątkę. Jedna strona sukienki była czarna, a druga biała, jednak istotna była w tym przypadku asymetria.