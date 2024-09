Do wypadku doszło w okolicach Pawłowa niedaleko Olsztyna. Oprócz projektantki śmierć ponieśli również jej 15-letni syn i 37-letni kierowca ciężarówki. "Kierujący pojazdem ciężarowym najechał na osobowe volvo i przebywające w jego pobliżu osoby" - mówił "Faktowi" mł. asp. Jacek Wilczewski. Wiadomo, że w zdarzeniu udział brali także mąż 49-latki oraz jej córka. "Na razie stan zdrowia mężczyzny nie pozwala na to, żeby go przesłuchać, więc kluczowe pytania dopiero zostaną mu zadane" - tłumaczył funkcjonariusz. Wciąż pozostaje wiele pytań, które wymagają odpowiedzi. Obecnie trwają przesłuchania świadków.

Agnieszka Guz nie żyje. Policja nie jest w stanie ustalić biegu wydarzeń

Do sprawy będzie musiał zostać powołany biegły w zakresie bezpieczeństwa komunikacji. "To on na podstawie wszystkich zebranych dowodów, śladów z miejsca zdarzenia, przesłuchań świadków, czyli całego zgromadzonego materiału, będzie mógł wydać opinię co do przyczyny tego zdarzenia" - przekazał mł. asp. Jacek Wilczewski. W tej samej rozmowie zdradził, że przesłuchani zostali już pierwsi świadkowie zdarzenia. "Relacje świadków do tej pory były niejasne z tego względu, że każdy w szoku, prawdopodobnie, zapamiętał te wydarzenia trochę inaczej. Te osoby są systematycznie wzywane i przesłuchiwane już procesowo, w charakterze świadków. Poza tym docieramy też do ludzi, którzy w tamtym czasie mogli jechać tą trasą i przypadkowo zarejestrować wypadek" - tłumaczył.

Lawina komentarzy pod postem żegnającym Agnieszkę Guz

Śmierć projektantki i jej syna poruszyła wiele osób, w tym znane gwiazdy ze świata show-biznesu. "Brak słów… Trudno je znaleźć w obliczu takiej tragedii. Moje najgłębsze kondolencje dla rodziny i bliskich. Agusia, będę cię zawsze nosić w sercu" - pisała Anita Lipnicka. "Moje szczere kondolencje" - dodała Katarzyna Sokołowska. "Brakuje mi słów. Uwielbiałam jej projekty, ale też Agę. Trudno mi sobie wyobrazić taką stratę dla rodziny", "Bardzo mi przykro, spokoju dla bliskich i ukojenia. Dziękuję za to co udało nam się zrobić razem i co tworzyłaś dla innych. Po prostu" - czytamy.