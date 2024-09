Natalia Kaczmarek ma zaledwie 26 lat, a już może pochwalić się sporą kolekcją złotych, srebrnych i brązowych medali. W samym tylko 2024 roku zajęła 3. miejsce w biegu na 400 m na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, 2. miejsce w sztafecie 4 x 400 m na World Athletics Relays w Nassau i 1. miejsce w biegu na 400 m na Mistrzostwach Europy w Rzymie. W życiu prywatnym polskiej lekkoatletce również się wiedzie. Od 2018 roku jest w związku z kulomiotem Konradem Bukowieckim, z którym stanie na ślubnym kobiercu jeszcze we wrześniu tego roku.

Natalia Kaczmarek świętowała wieczór panieński z wielką pompą. Zabrała koleżanki za granicę

Choć przy ciągłych zawodach polska lekkoatletka z pewnością nie mogła sobie pozwolić na długie miesiące przygotowań, postanowiła świętować swój wieczór panieński z wielką pompą. Z tej okazji zabrała swoje siostry - Martę i Alicję oraz koleżanki z bieżni do Barcelony. Na zdjęciach, które zalały media społecznościowe widać, było, że na panieńskim Kaczmarek pojawiły się m.in. Anna Pałys, Justyna Święty-Ersetic, Marika Popowicz-Drapała i Małgorzata Hołub-Kowalik. Panie odwiedziły m.in. targ La Boqueria przy ulicy La Rambla oraz chwaliły się prezentami, jakie dostały od Natalii. W paczkach dla sióstr i koleżanek polska lekkoatletka umieściła m.in. ciastka z wróżbą, gumki do włosów oraz kartki z podziękowaniami. Zdjęcia z wieczoru panieńskiego zawodniczki znajdziecie poniżej:

Historia miłosna Natalii Kaczmarek i Konrada Bukowskiego. Połączył ich sport

Natalia Kaczmarek i Konrad Bukowski zbliżyli się do siebie podczas obozu sportowego w RPA w 2018 roku. Rok temu sportowiec postanowił oświadczyć się swojej wieloletniej dziewczynie, a biegaczka oczywiście zgodziła się wyjść za niego za mąż. W Podcaście Olimpijskim Interii sportsmenka zdradziła, że po ślubie, przyjmie nazwisko swojego męża. - Nie wiem, jak miałabym się podpisywać. Zajmowałoby mi to tyle czasu... Jestem praktyczną osobą i uważam, że to praktyczne mieć jedno nazwisko. Może jakbym miała krótsze, to inaczej bym mówiła. Podpisywać się Natalia Kaczmarek-Bukowiecka to nawet brzmi długo - mówiła.