"Ślub od pierwszego wejrzenia" z hukiem powrócił na ekrany widzów. Fani z pewnością czekali na emocje, które od lat towarzyszą im podczas oglądania programu. Ekspertki po raz kolejny stanęły przed naprawdę trudnym zadaniem. Julitta Dębska, Zuzanna Butryn i Hanna Kąkol musiały dopasować pary w taki sposób, by zawarte małżeństwa przetrwały nie tylko program, ale również wyzwania, które będą czekać na uczestników po zakończeniu show. W czwartym odcinku swoje żony poznają Damian i Piotr. Jak się później okaże, pierwszy z nich będzie musiał bardzo szybko wyjaśnić ze swoją wybranką jedną kwestię. O co chodzi?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Nałóg przekreśli szanse żony u Damiana?

Stacja uchyliła nieco rąbka tajemnicy na temat najbliższego odcinka, który zostanie wyemitowany już w najbliższy wtorek, 24 września o 21.30. Damianowi przypadnie do gustu wybrana przez ekspertów partnerka. Chwilę po ślubie zauważy jednak, że kobieta ma problem z... paleniem. - Na tę chwilę no może jest jedna rzecz, która nie do końca mi się podoba, aczkolwiek ja to akceptuję, była rozmowa na ten temat. Moja żona pali papierosy - powie Damian. Jak przebiegnie dyskusja i co na ten temat będzie miała do powiedzenia małżonka mężczyzny? O tym przekonamy się już niebawem.

"Ślub od pierwszego wejrzenia" nie zaliczył dobrego startu. Fani zwrócili uwagę na ekspertki

Pierwszy odcinek wzbudził wśród widzów mieszane uczucia. Wszystko przez zagorzałe dyskusje ekspertek, które toczyły się z przesadną częstotliwością. "Mnie cała ta pseudo dyskusja denerwuje, wolałabym posłuchać uczestników", "Wygląda tak, jakby jedna z pań ekspertek decydowała o wszystkim. Nie słucha argumentów innych pań, tylko je przekrzykuje. Co do ekspertek... tragedia. To już nie to samo" - pisali rozczarowani. Część z nich zwróciła również uwagę na dobór uczestników. "No nie wiem... nie ma w tych dziewczynach nic fajnego. Zawsze miałam swoją ulubienicę, której kibicowałam. A tu jakoś nie", "To program jak znaleźć drugą połówkę czy jak zostać influencerem? Po tym, co mówią ekspertki, mam wątpliwości" - czytamy w komentarzach. ZOBACZ TEŻ: Agata ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeszła metamorfozę. Tak wyglądała jeszcze kilka lat temu