Rafał Zawierucha zyskał medialny rozgłos dzięki krótkiej roli w filmie Quentina Tarantino "Pewnego razu... w Hollywood". Aktor wcielił się w Romana Polańskiego i poznał na planie produkcji m.in. Brada Pitta i Leonardo DiCaprio, a także Margot Robbie. Do dziś celebryta chwali się znajomościami w Hollywood. Niedawno zdecydował się na wzięcie udziału w "Tańcu z gwiazdami" i udało mu się awansować do kolejnego odcinka. Aktor chwalił się, że może liczyć na wsparcie znajomych zza granicy. W rozmowie z dziennikarzem Plotka wyjawił, czy Margot Robbie już się do niego odezwała w związku z jego udziałem w programie?

Rafał Zawierucha wspierany przez znajomych z Hollywood. Czy Margot Robbie wysłała na niego SMS-a?

W wywiadzie dla Pudelka Rafał Zawierucha wyjawił, że zarówno DiCaprio, jak i Robbie wiedzą o jego występie w tanecznym show i wspierają go w tej drodze. O tę sprawę postanowił zapytać aktora nasz dziennikarz, Bartosz Pańczyk. - Powiedziałeś, że możesz liczyć na wsparcie wielu osób, m.in. swoich zagranicznych znajomych, czy po pierwszym odcinku ktoś dał ci już feedback, jak tańczyłeś? - padło. - Oczywiście, że tak, cała moja rodzina mi kibicuje i moi przyjaciele, którzy też dzisiaj byli na widowni. Byli moi rodzice, była moja żona, nasza córka w domu, zaczyna się ruszać, uczę ją pierwszych ruchów. Najważniejsze dla mnie jest to, żeby państwo, którzy oglądacie "Taniec z gwiazdami" u nas w Polsce, żebyśmy po prostu radowali się tym, bo poziom jest ogromny i dziękujemy za wasze wsparcie - odpowiedział Zawierucha. Reporter postanowił poruszyć temat Margot Robbie, która, jak wynika ze słów aktora, wspiera go w programie. - A Margot dała znać? - zapytał dziennikarz Plotka.

Jak da, to ci powiem!

- stwierdził z uśmiechem aktor. Rafał Zawierucha obiecał również naszemu reporterowi, że jeśli Margot Robbie odezwie się do niego w sprawie tanecznego show, to z pewnością dowie się on jako pierwszy. - Będę tu stał i czekał na ciebie! - dodał.

Czy Rafał Zawierucha stresuje się kolejnym występem?

Rafał Zawierucha i Daria Syta pojawią w kolejnym odcinku "Tańca z gwiazdami". Czy aktor czuje stres przed występami na parkiecie? - Oczywiście, że jest, ale jest to stres, który powoduje, że dostaję dodatkowych baterii, bo mamy coś niezwykłego - zaznaczył. Tancerka zaznaczyła, że wyciągają wnioski ze słów jury, co daje im "kopniaka do pracy". - Wracamy jutro o 9 na salę i ciśniemy. Obiecujemy, że zrobimy wszystko, żeby za tydzień z rytmu nie wypaść - zaznaczyła Syta.