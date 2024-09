Końcówka września jest pełna wzruszenia i wyjątkowych wspomnień dla tej dwójki - to właśnie ten miesiąc został wybrany lata temu na zawarcie związku małżeńskiego przez Aleksandrę Kwaśniewską i Kubę Badacha. Dzień ślubu nie obył się bez zakłóceń - na miejscu byli obecni paparazzi i tłum ciekawskich. - Samochód, którym odjeżdżaliśmy spod kościoła, słuchaj, tłum wyłamał nam lusterka, nie mogliśmy przejechać - wspominała Kwaśniewska w rozmowie z Żurnalistą. Goście, którzy nie mieli zaproszenia, uczestniczyli we mszy, o czym również sama zainteresowana wspomniała w rozmowie. - Przyjechały jakieś kobitki autokarami i trzymały się ławek, nie chciały się dać wyprosić i było tam dużo przypadkowych ludzi, ale koniec końców, miałam takie poczucie, że oni jednak są do nas serdecznie nastawieni - zaznaczyła. Jesteście ciekawi, jak młodzi wyglądali tego dnia?

Kwaśniewska i Badach w dniu ślubu. Dla nich czas się zatrzymał

Rzadko się zdarza, że w ciągu 12 lat po niektórych nie widać oznak upływającego czasu. Tak jest w przypadku Aleksandry Kwaśniewskiej i Kuby Badacha, którzy niewiele zmienili się od dnia swojego ślubu. "12 lat temu, gdy byliśmy młodzi i chudzi. Reszta bez zmian" - napisała żona muzyka w poście z okazji rocznicy. Do wpisu dziennikarka dołączyła zdjęcie z wesela. Fani zasypali zakochanych komplementami "Kuba jak wino, a ty niezmiennie pięknie. Ewidentnie wam służy to małżeństwo" - napisała jedna z fanek. "I młodzi i chudzi nadal jesteście i w normie bardzo, dla mnie bomba, gratki" - czytamy inny komentarz. Co sądzicie?

Tajemnica sukni ślubnej Kwaśniewskiej. Wszystko było dopięte na ostatni guzik

W dniu ślubu Aleksandra Kwaśniewska miała na sobie dwie kreacje - w jednej składała przysięgę przed ołtarzem, a w drugiej lśniła na weselu. Pierwsza stylizacja była projektem Sabriny Pilewicz, która opowiedziała o szczegółach Plejadzie. - Gdybym miała opisać suknię trzema słowami: nowoczesna, architektoniczna i ultrakobieca - zdradziła lata temu. - Suknia została wykonana z ponad 12 metrów włoskiej tafty jedwabnej w wyrafinowanym kolorze kremowym. Góra została wykonana z muślinu jedwabnego, w kolorze cielistym. Cała suknia została wyszyta ponad 400 kamieniami Swarovskiego, wszystkie przyszyte ręcznie - dodała. Wyszło na bogato, prawda?