Lara Gessler jest córką słynnej restauratorki Magdy Gessler i jej drugiego męża Piotra Gesslera. W środę 18 września celebrytka obchodziła swoje 35. urodziny. Z tego powodu wyprawiła huczne przyjęcie w jednej z warszawskich restauracji. Na wydarzenie ściągnęły tłumy gwiazd, a jedzenia, kolorów i muzyki było pod dostatkiem. Sami zobaczcie.

Lara Gessler wyprawiła huczne urodziny. Tak się na nich zaprezentowała. Jest na czym zawiesić oko

Przyjęcie urodzinowe Lary Gessler odbyło się w jej lokalu Słodki Słony, który mieści się przy ulicy Mokotowskiej w Warszawie. Już na pierwszy rzut oka widać było, że przyjęcie zostało urządzone na bogato. Na sali było mnóstwo kwiatów, a także wielobarwnych wzorów i multum smakowitych przekąsek. Solenizantka przybyła na uroczystość w iście wykwintnej stylizacji. I to aż dosłownie. Wprost nie można było oderwać od niej wzroku. Celebrytka miała na sobie szafirowy top z odsłoniętymi ramionami. Do tego dobrała długą suknię we wzorzystą panterkę. Pasek z takim samym motywem, miała założony na szyi. Do tego postawiła na subtelny i delikatny makijaż, a także naturalne i rozpuszczone włosy. Trzeba przyznać, że całość prezentowała się bardzo elegancko i z małym pazurem. Jej mąż Piotr Szeląg starał się dotrzymać kroku żonie. Mężczyzna miał na sobie koszulę w kwiaty. Jednak zdecydowanie tego wieczoru show skradła Lara Gessler. Chcecie zobaczyć, jak się prezentowała i nie tylko? Zajrzyjcie do naszej galerii w górnej części artykułu.

Lara Gessler doskonale bawiła się na swoim przyjęciu urodzinowym. Towarzyszyły jej same gwiazdy i znane osobistości

Na imprezie urodzinowej Lary Gessler nie zabrakło gwiazd i osób związanych z show-biznesem. Na wydarzeniu pojawili się m.in. Jakob Kosel, Borys Szyc z żoną Justyną Nagłowską, Tadeusz Müller czy Anna Czartoryska-Niemczycka. Fragmenty z urodzin zostały uwiecznione w mediach społecznościowych. Po niektórych fragmentach, jakie zamieściła Justyna Nagłowska, możemy wnioskować, że zabawa była przednia. Zarówno gościom, jak i bohaterce dnia nie schodził uśmiech z twarzy. ZOBACZ TEŻ: Lara ujawnia prawdę o Magdzie Gessler jako matce. Te słowa mogą szokować.

Lara Gessler wyprawiła huczne urodziny. Na imprezie pojawił się tłum gwiazd. A ona? Zachwyciła stylizacją! Są zdjęcia