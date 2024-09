Nie żyje transpłciowa modelka. Została brutalnie zamordowana

Do tragicznego zdarzenia doszło w stolicy Gruzji, Tbilisi. Ofiarą brutalnego morderstwa jest 37-letnia transpłciowa modelka Kesaria Abramidze. Według informacji "Daily Mail" influencerka została śmiertelnie zraniona nożem.

Morderstwo transpłciowej modelki. Podejrzany został zatrzymany na lotnisku

Kesaria Abramidze zdobyła rozgłos w 2014 roku, kiedy zdecydowała się na korektę płci. Cztery lata później reprezentowała Gruzję w konkursie Miss Trans Star International. W mediach społecznościowych obserwowało ją ponad pół miliona użytkowników. Modelka została zaatakowana we własnym domu. Według doniesień "Daily Mail" zadano jej ponad 50 ran kłutych. Podejrzanym o dokonanie brutalnego morderstwa jest 27-letni Beka Jaini. Mężczyzna został zatrzymany na lotnisku. Próbował uciec z kraju. "27-letni Beka Jaiani znajduje się już w rękach służb. Jego motywy nie są jasne, ale społeczeństwo za śmierć modelki obwinia wprowadzoną niedawno ustawę i prowadzoną przez rząd kampanię wymierzoną w mniejszości seksualne" - podaje "The Guardian".

Prezydentka Gruzji zabrała głos w sprawie morderstwa

Na temat morderstwa Kesarii Abramidze wypowiedziała się prezydentka Gruzji Salome Zurabiszwili. Polityczka stwierdziła, że morderstwo, którego dokonano, jest zaprzeczeniem człowieczeństwa. Prezydentka wyraziła też nadzieję, że bezsensowna śmierć młodej kobiety będzie przesłanką do większej społecznej empatii i chrześcijańskiego postępowania. Warto dodać, że Zurabiszwili jest przeciwniczką uchwalonej ustawy anty-LGBT. Dodajmy, że Abramidze to już kolejna ofiara nagonki na osoby transpłciowe w ostatnim czasie w Gruzji. Nowo uchwalone prawo zakazuje małżeństw osób tej samej płci, adopcji przez pary jednopłciowe, a także wsparcia państwa w zakresie korekty płci. Ustawa, która została zawetowana przez prezydentkę Gruzji, pozwala na cenzurowanie książek i filmów, a także delegalizację imprez związanych z osobami LGBT. W dniu zamordowania Kesarii Abramidze przedstawiciele Unii Europejskiej wezwali gruziński parlament do wycofania się z kontrowersyjnej ustawy.