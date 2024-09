Związki gwiazd często stają się medialne. W świecie show-biznesu trudno jest cokolwiek ukryć. Artur Żmijewski to bez wątpienia jednej z bardziej rozchwytywanych aktorów w Polsce. I choć ma na swoim koncie liczne znakomite role, to media równie intensywnie interesują się jego życiem prywatnym. Choć aktor od 1992 roku jest żony i razem z ukochaną doczekał się trójki dzieci, to nie obył się bez zawirowań miłosnych. W pewnym momencie zostawił narzeczoną dla Magdaleny Wójcik. Pamiętacie tę historię?

Artur Żmijewski oszalał na punkcie Magdaleny Wójcik. Zostawił dla niej narzeczoną

Artur Żmijewski i Magdalena Wójcik poznali się w warszawskiej szkole teatralnej. Wówczas aktorka mierzyła się z zawodem miłosnym. Jej zaloty odrzucił bowiem dwa razy starszy Jacek Chmielnik. To właśnie w tym momencie na jej drodze stanął Artur Żmijewski, który był trzy lata starszy i uczył się na tej samej uczelni. Kobieta miała dość szybko zawrócić mu w głowie. Był jednak pewien problem. Był już zaręczony, co więcej, razem z narzeczoną planowali już ślub. Była to jeszcze szkolna miłość, ale w tym samym czasie do związku wkradła się rutyna i lekki kryzys. Jednym z powodów miała być również Magdalena Wójcik. Według ówczesnych doniesień medialnych para miała nie odstępować siebie na krok. Aktorzy grali razem w spektaklach, a namiętne uczucie, które ich połączyło, ukrywali przed światem i zachowywali tylko dla siebie. Niedługo później ta relacja jednak wygasła. Rzekomo, to Wójcik miała ją zakończyć. Zdjęcia pary możecie zobaczyć w naszej galerii na górze strony.

Artur Żmijewski wrócił do narzeczonej. Magdalena Wójcik nie miała tyle szczęscia

Po romansie z Magdaleną Wójcik Artur Żmijewski zdał sobie sprawę, że popełnił wielki błąd. Wrócił do narzeczonej i z powrotem zaczął zabiegać o jej względy. Ta z upływem czasu postanowiła mu wybaczyć. W 1992 roku para stanęła na ślubnym kobiercu i jest razem do dziś. Żmijewscy doczekali się też trójki dzieci: dwóch synów i córki. Jakiś czas później Magdalena Wójcik także odnalazła miłość. Nie miała jednak tyle szczęścia, co Artur Żmijewski. Związała się z Michałem Zielińskim, para doczekała się syna. Ta relacja nie przetrwała jednak próby czasu i po kilku latach zakończyła się fiaskiem. ZOBACZ TEŻ: "Ojciec Mateusz" z nowym aktorem. To on zagra postać Artura Żmijewskiego.