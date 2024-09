Tak wygląda Ralph Kamiński bez peruki. Po długich włosach ani śladu

Ralph Kamiński jest jednym z najpopularniejszych wokalistów na polskiej scenie muzycznej. Piosenkarz zwraca uwagę nie tylko swoim talentem, ale także wyglądem. Kamiński nie boi się odważnych stylizacji. W 2023 roku wystąpił na Fryderykach w sukni ślubnej i welonie. Rok później brylował na tym samym wydarzeniu w przebraniu psa. Nieodłącznym elementem wizerunku Ralpha Kamińskiego jest także jego fryzura.

Ralph Kamiński w krótkich włosach. "W końcu widać twoją twarz"

Ralph Kamiński pokazywał się na scenie w różnych odsłonach. Wokalista występował m.in. w długich włosach w kolorze blond oraz fryzurze "na grzybka". Jak się jednak okazuje, posługiwał się perukami. Na co dzień wokalista nosi krótkie, brązowe włosy, które czasami zaczesuje do tyłu. W takiej odsłonie zaprezentował się ostatnio na premierze filmu "Rzeczy niezbędne". Naturalna fryzura Ralpha Kamińskiego wywołuje różne emocje wśród jego fanów. Niektórzy tęsknią za oryginalnymi stylizacjami wokalisty. "Najlepszy look był z długimi blond włosami. Najlepszy klimat w muzyce i idealnie pasujący image, który powinien powrócić moim zdaniem" - czytamy w mediach społecznościowych Kamińskiego. Są też osoby, które wychwalają krótkie włosy piosenkarza. "Jest pięknie", "Masz bardzo ładne rysy twarzy i wyraziste oczy. Moim zdaniem bardzo ci pasują krótkie włosy", "W końcu widać twoją twarz" - pisali w mediach społecznościowych.

Ralph Kamiński jest rodziną Michała Szpaka. "Doszedł to takiej kariery..."

Ralph Kamiński nie jest jedyną osobą w rodzinie, która lubi eksperymentować ze swoim wizerunkiem. Wokalista jest kuzynem Michała Szpaka. - Moja babcia świętej pamięci, Danuta, była siostrą jego dziadka. (...) Z małego bloku, w Jaśle, doszedł do takiej kariery w show-biznesie, bez żadnych znajomości, ciężką pracą i odwagą - mówił Ralph Kamiński w programie Kuby Wojewódzkiego. Wychwalał Michała Szpaka. - Jest wspaniałym artystą, jestem z niego ogromnie dumny, że robi coś swojego, bardzo autorskiego - mówił Ralph. ZOBACZ TEŻ: Michał Szpak po ostrym cięciu? Co za sensacja. Oni też zaskoczyli w krótkich włosach