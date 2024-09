Niestety walka z żywiołem na terenie południowo-zachodniej Polski nadal się nie skończyła. Na co dzień poza dramatycznymi widokami zalanych dróg, domów czy sklepów, można zaobserwować organizowanie licznych zbiórek z pomocą dla najbardziej poszkodowanych. O tragedii mówi się też w Telewizji Republika, gdzie Maciej Orłoś wyłapał kilka niestosownych ruchów. Oburzyła go postawa niektórych polityków.

Maciej Orłoś w szoku z powodu relacji TV Republika. "Podła szczujnia"

Trwa nie tylko walka z powodziami, ale i walka polityczna, o której wspomniał prowadzący "Teleexpressu". Wini za nią polityków oraz media, w tym przypadku prawicowe. Co zauważył Orłoś po zapoznaniu się z treścią programów TV Republika? "Manipulacje polityków prawej strony, wykorzystywanie powodzi do celów politycznych, cyniczna gra – straszne to jest. Manipulacje, chamstwo, kłamstwa, łajdactwa – przymiotników jest sporo TV Republika. Czy oni naprawdę uważają, że to ma cokolwiek wspólnego z dziennikarstwem? To zwykła ordynarna, podła szczujnia" - wspomniał na X. To nie koniec gorzkich słów prezentera. "Apeluję do polityków, zwłaszcza do polityków prawej strony, żeby przestali wykorzystywać tę dramatyczną sytuację do realizacji własnych celów politycznych, do jątrzenia i dalszego dzielenia nas, Polaków. Dotyczy to również redakcji pewnych stacji telewizyjnych, związanych z politykami prawej strony, bo one też jątrzą, też zieją nienawiścią, one też manipulują" - wspomniał. Zakończył apel mocnymi słowami.

Nie róbcie tego! To naprawdę nie jest ten moment

- dodał.

Maciej Orłoś nie tylko grzmi na TV Republika. Wspomniał również o wPolsce24

Część starych gwiazd TVP przeszła po zmianie władzy do wPolsce24. Na antenie możemy zobaczyć chociażby Michała Adamczyka i Magdalenę Ogórek. Orłoś jest zdania, że programy serwowane przez stację nie będą różniły się przekazem od TV Republika. - To są osoby, które wsławiły się tym niezależnym dziennikarstwem, tym obiektywizmem, tą walką o to, żeby dać prawo głosu różnym stronom sceny politycznej. [...] Oczywiście tutaj ironizuję. [...] Oni stworzą nowe 'Wiadomości', nowy serwis informacyjny, który z pewnością będzie realizowany w tym samym duchu, w jakim duchu były realizowane programy informacyjne za czasów TVPiS. Na pewno będzie to prawdziwe dziennikarstwo - tak o sprawie mówił na YouTube w serii "W telegraficznym skrócie".